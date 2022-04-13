Valorant Challengers Yükselme Turnuvası’na Emea: Dach Masaya Yumruğunu Vuruyor, Big ve Fokus Yoluna Devam Ediyor

VCT 1. Aşama Challengers tarih kitaplarındaki yerini alırken, VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası’ndan, gözünü VCT 2. Aşama Challengers ödülüne dikmiş yeni VALORANT şampiyonları doğdu.

DACH yakından takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu ispatladı. Orta Avrupa’dan gelen BIG ve FOKUS yarışı önde bitirmesini bildi. Zirveye giden yolda EXCEL ve Sector One gibi takımları geçen bu iki ekip, isimlerini VCT 2. Aşama Challengers EMEA’ya yazdırmayı başardı.

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası EMEA: Nihai sıralama

Valorant Challengers Yükselme Turnuvası’nın nihai sıralamaları aşağıdaki gibi. Final maçı oynanmadı, dolayısıyla iki kazanan var.

1-2: BIG – FOKUS

3-4: Surreal Esports – Rebels Gaming

5-6: SuperMassive Blaze – Anonymo Mentos

7-8: EXCEL – Team Falcons

9-10: Sector One

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası EMEA’nın özeti şu şekilde.

DACH hâkimiyeti: Orta Avrupa’dan beş yıldızlı bir performans

İngiliz devi EXCEL ve temsilcilerimizden SuperMassive Blaze grup aşamasından çıkmayı başaramazken; BIG, FOKUS, Surreal Esports ve Rebels Gaming’in savaşacağı cephe belli olmuştu.

FOKUS’un zafere uzanan yolu zorlu başladı, sürekli gidip gelen müthiş seride temsilcilerimizden Surreal Esports’a bir oyun kaybetti. Ardından Challengers 1. Aşama’dan gelen SuperMassive Blaze’le yüzleşen ekip 2-0’lık net bir galibiyet alarak BIG’in karşısına çıktı. Jakob ‘JUGi’ Hansen, Jett ve yeni Düellocu Neon ile inanılmaz bir seri ortaya koyarak takımını galibiyete taşıdı. DACH: Evolution şampiyonu, bir diğer Alman temsilcisi olan rakibini 3-0’lık etkileyici bir skorla yenmeyi başardı.

BIG, alt grup mücadelesini bekliyordu. Anonymo Mentos ve Rebels Gaming’i yenen Surreal Esports için bitiş çizgisi yakındı. Ancak Bind, Icebox ve Fracture’da 3-0 kazanmasını bilen BIG, Surreal’in umutlarını darmadağın etti. Karel ‘Twisten’ Ašenbrener’in Jett ve Raze ile yaptığı sayılar sayesinde BIG tüm ihtişamıyla geri döndü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı