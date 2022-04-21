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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 21 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Van Büyükşehir’den Kur’an Ziyafeti ve Kaside Programı

Van Büyükşehir’den Kur’an Ziyafeti ve Kaside Programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve kaside programı düzenledi.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı birbirinden güzel programlarla ihya eden Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara Kur’an ziyafeti sundu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği program Edremit Ulu Cami İmamı Hafız Abdurrahman Türün’ün Kur’an tilaveti ile başladı. Müftülük bünyesindeki imam hatiplerin Kur’an ziyafeti ve okunan kasidelerle devam eden program katılımcılara güzel bir Ramazan gecesi yaşattı. Cumhuriyet Caddesi City Van AVM yanı etkinlik alanında gerçekleştirilen program okunan kaside ve şiirlerle son buldu.

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Ramazan ayına özel hazırlanan programlar Kadir Gecesine kadar sürecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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