Van ‘Shopping Fest’e Hazır

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, 15-29 Mart’ta kentte düzenlenecek “Shopping Fest” (Alışveriş Günleri) öncesinde paydaş kurumların temsilcileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek, işyerlerine indirim stickerları astı.

Van Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kent ekonomisini canlandırmak ve nevruz döneminde kente gelen turistlerin indirimli ürünlere ulaşmasını sağlamak için düzenlenen alışveriş festivali için Van esnafı hazırlıklarını tamamladı.

Cumhuriyet Caddesi’nden Soydan Kavşağı’na kadar yürüyerek güzergahtaki esnafı tek tek ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, esnafın festival hazırlıklarını yerinde inceledi. Esnafa bol kazanç dileyen Vali Bilmez, “Memnuniyetle gördük ki bütün esnafımız, nevruz süresince ilimize Özellikle İran’dan ve komşu ülkelerden gelecek olan misafirleri ağırlamak için hazırdır” dedi.

“ESNAFIMIZIN FESTİVALE HAZIR OLDUKLARINI GÖRDÜK”

Pandemiden dolayı geçtiğimiz yıl festival yapılamadığını hatırlatan Vali Mehmet Emin Bilmez şunları söyledi;

“Her bölgenin bir hassas sezonu var. Van’ın hassas süreci de nevruz süresincedir. Bu festival sayesinde inşallah hem esnafımızın yüzü gülecek hem de ilimize gelecek misafirler ilimizden daha bir memnun ayrılacaklar. Pandemiden dolayı festivale geçen yıl ara verildi ve bu sene tekrar başlandı. Bütün bileşenlerimiz, bütün esnafımız, tüccarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz hepsi elini taşın altına koydular. Esnafımız da dükkanlarını hazırlamışlar, indirimleriyle, temizlikleriyle, reyonlarını doldurmayla da alışverişe hazır olduklarını gördük. İnşallah bu festival süresince çok güzel bir havayı yakalarız. Sınır kapısında da gerekli bütün önlemleri aldık. İran yetkilileri ile görüştük daha geç saatlere kadar kapı çalışacak. Oradan merkeze gelişlerle ilgili de gerekli tedbirler alındı. Bu burada görev alan bütün bileşenlerimize teşekkür ediyorum.”

“HERKESİ VAN’A ALIŞVERİŞE VE EĞLENMEYE DAVET EDİYORUZ”

Kapıköy Sınırı Kapısı’ndan günlük ortalama 5 bin kişinin giriş yapmasını beklediklerini ifade eden Vali Bilmez, “Tahran-Van uçak seferleri de olacak. Sadece İran’dan değil Irak, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve komşu illerimizden de insanları Van’a alışverişe ve eğlenmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretlerinde Vali Bilmez’e, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İhsan Emre Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı