Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin Coşkusu Yaşandı

Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin Coşkusu Yaşandı

 Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat
Ana Sayfa Kültür & Sanat 18 Mart 2022 20 Görüntüleme

Van’da Shopping Fest ‘alışveriş günleri’ kapsamında oturma gecesi düzenlendi.

Van’da Shopping Fest ‘alışveriş günleri’ kapsamında oturma gecesi düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde bu yıl 6.’sı düzenlenen Shopping Fest tüm güzelliğiyle sürüyor. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında ‘Oturma Gecesi’ programı düzenlendi.

Programda sahne alan yerel sanatçılar birbirinden güzel eserler seslendirdi. İranlı turistlerin de ilgi gösterdiği program katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Soğuk havaya rağmen alana gelen vatandaşlar hem programı izledi hem de müziğin keyfini çıkardı.

Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, ve kent ekonomisinin canlandırılması amacıyla düzenlenen Shopping Fest Alışveriş günleri 29 Mart Salı gününe kadar devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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