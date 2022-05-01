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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 1 Mayıs 2022 16 Görüntüleme

Vatan Partisi’nden 1 Mayıs Mesajı

Vatan Partisi’nden 1 Mayıs Mesajı

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, 1 Mayıs’ta emekçiyle beraber Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde “Öncüler Partiye Üretenler İktidara” sloganıyla yürüdü. Yürüyüşe Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Levent Özciğer, Öncü Kadın Genel Saymanı Mihriban Tatar katıldı.

İşte Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz’in mesajı:

“1 Mayıs işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü. İşçi sınıfımız büyük sıkıntılar içinde. Benzer sıkıntıları diğer üretici sınıfların da yaşadığının bilincinde. Bugün Türkiye içinde bulunduğumuz ekonomik bunalımdan ancak üretimi arttırarak ve üreticileri güçlendirerek çıkabilir. Üretim Devrimi zorunlu. Üretimin esas gücü işçi sınıfı o devrimin başat gücü olacaktır. Bunu yapmanın yolu da işçi sınıfının partisiyle buluşmasıdır. Bugün Üretim Devrimi’nin programını oluşturan Vatan Partisi olarak işçi sınıfımıza şu sloganla sesleniyoruz: Öncüler Partiye Üretenler İktidara!”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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