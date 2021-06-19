Vedat Milor yeni kitabıyla D&R’a konuk oldu

Ünlü gastronomi muharriri Vedat Milor, “Hesap Lütfen!” isimli yeni kitabını kitapseverlerle @dr_dunyasi Instagram hesabındaki canlı yayında buluşturdu. Moderatörlüğünü tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu’nun gerçekleştirdiği aktiflikte Milor, yeni kitabı ve kendisi hakkında bilinmeyenlere değindi, D&R takipçilerinin merak ettiği soruları cevapladı.

Kültür, sanat ve cümbüş dünyası D&R, Instagram sayfasından gerçekleştirdiği ve birbirinden başarılı müellifleri ağırladığı canlı yayınlarında bu defa gastronomi dünyasının ünlü ismi Vedat Milor’u konuk etti. Son kitabı ‘Hesap Lütfen!’i anlatmak için okurlarıyla bir ortaya gelen Milor, başarılı televizyoncu Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde D&R takipçileriyle keyifli bir sohbete imza attı.

Kitap fikrini anında kabul ettiğini belirten Vedat Milor, “Kitap yazmak, benden istenen, benim de her vakit yapmak istediğim bir aksiyondu. Bu kitap bana, gastronom dışındaki Vedat Milor’u da anlatmam için fırsat veriyor. Bana bir diyalog kurma talihi veriyor. Bizim ülkemizde birtakım kolektif kıymetlerimiz var. Toplum olarak ülkülerimiz var. Vakitle bize dayatılan bedeller var. Bu dayatılanlar çok küçüklükten, hocalarımızdan, ailelerimizden başlıyor. Bu pahaları dayatanların bunlara uymadığını gören gençler giderek yabancılaşıyor. Böylelikle çok bireyciliğe yöneliyorlar lakin bu da bir tahlil değil. Ben de bu ikilemleri daima yaşadım. Bu ikilemlerden aldığım dersler oldu. Kitapta onları paylaştım. Niyetlerimi, başımda oluşan ikilemleri yansıtma imkanı veren bir mecra sundu kitap. Mümkün olduğu kadar da kişiliğimle uyumlu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Beşere küçüklükten itibaren güçlü bir sorumluluk duygusu aşılamanın değerli olduğunu söyleyen Milor, “O kişi yaşama atılırken o gücü almadığından diğerinin da özerkliğini kabul etmiyor. Yorum yapmayı kendine hak olarak görüyor lakin bu aslında karşı tarafın özel hayatı, özel tercihi… Kitapta daha çok tartışma noktaları açmak ya da gerçek bilenen yanlışları sergilemek üzere farklı perspektifler olduğunu da göstermek istedim. İnsanları biraz tartışmaya, düşünmeye, eğlenmeye itmek istedim.” dedi.

Hayatımda dengeyi arayan biriyim

Hayatında, mümkün olduğu kadar dengeyi arayan biri olduğunun altını çizen Milor, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Başarının getirdiği girdaba katılınca hayatın istikrarı değişebiliyor. Plan benim hayat ideolojimin bir modülü… Birine bir kelam verdiğim vakit, yapacağım dediğim için çok dikkat ediyorum. Yapabileceğimden daha fazla şeye girmek istemiyorum. Başımın içinde çok yeterli değerlendiriyorum. Bu formda plan yaptığımda hayatım da daha rahat oluyor. Hayır demeyi de bilmek gerekiyor. Kendimi, kendi önceliklerimi tanıdım. Kendi yarar işlevimi biliyorum, ona nazaran sistemimi oturtuyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı