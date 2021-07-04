Veeam Yeni Atamalarla EMEA ProPartner Ağını Güçlendiriyor

Veeam, EMEA iş ortağı ekosisteminde gerçekleştirdiği yeni atamalarla iş ortağı satışlarını ve bulut kıymet tekliflerini artırmaya odaklanıyor.

Çağdaş Bilgi Müdafaası sağlayan yedekleme tahlillerinin başkan şirketi Veeam® Software, EMEA Partner Network Lider Yardımcılığı misyonuna Amaury Dutilleul-Francoeur’u ve EMEA Partner Services Lider Yardımcılığı vazifesine ise Graham Crich’i atadığını duyurdu.

Yeni atamalarla Veeam, müşterilerin değişen muhtaçlıklarını karşılamak üzere EMEA ProPartner Network’te tüm süreçlerin ve bulut hizmeti tekliflerinin dijitalleştirilmesini hızlandırarak iş ortaklarının yarattığı yüksek katma kıymet düzeylerini desteklemeyi amaçlıyor.

Veeam iş ortaklarını desteklemek üzere altı yılı aşkın bir müddettir Veeam takımında bulunan ve EMEA Channels Yöneticisi misyonundan terfi eden Dutilleul-Francoeur, yeni misyonunda EMEA ProPartner Network’u destekleyen tüm programlara ve etkinliklere liderlik edecek. Daha evvel Veeam’de EMEA Cloud Services Lider Yardımcısı olarak vazife yapan Crich ise yeni misyonunda Veeam’in EMEA ProPartner Network tarafından sunulan kıymet tekliflerinin ve bulut hizmetlerinin oluşturulmasından ve hızlandırılmasından sorumlu olacak.

Daha evvel hem sağlayıcı hem de iş ortağı ekosisteminde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Crich, daha evvel VMware’de üst seviye yönetici olarak vazife yaptı. Crich yeni misyonunda Veeam EMEA ve Dünya Kanallarından Sorumlu Genel Müdür ve Kıdemli Lider Yardımcısı Daniel Fried bağlı olacak.

Veeam EMEA ve Dünya Kanallarından Sorumlu Genel Müdür ve Kıdemli Lider Yardımcısı Daniel Fried, EMEA ProPartner Ağı’nda gerçekleşen yeni atamalarla ilgili şunları söyledi: “Satışlarımızın yüzde yüzünü kanal üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bulut, sanal, SaaS, Kubernetes ve fizikî ortamlarda Çağdaş Bilgi Muhafaza tahlilleri sunarak ortaklarımızın müşteriler için bedel tekliflerini artırmalarını ve çeşitlendirmelerini sağlama konusunda kararlıyız. Pazarda gerçekleşen süratli gelişime ahenk sağlamak ismine bu ikili liderlik yapısı, ortaklarımızın inovasyonunu ve bulut paha tekliflerini desteklemeye ve Dijital Dönüşüm için gerekli araçları ve hünerleri sağlamaya odaklanabileceğimiz manasına geliyor.”

Veeam EMEA ProPartner Ağı’ndaki büyüme fırsatından heyecan duyduğunu vurgulayan Veeam EMEA Partner Network Lider Yardımcısı Amaury Dutilleul-Francoeur ise yeni misyonuyla ilgili şunları söyledi: “Kanal iş ortaklarıyla çalışma tecrübem ve idare danışmanlığı tecrübem göz önüne alındığında, odak noktam, iş ortaklarının bilgi muhafazayı çağdaşlaştırmak ve dijital olarak dönüştürmek isteyen müşterilere sunabileceği kıymeti geliştirmek olacak.”

EMEA Partner Hizmetleri Lider Yardımcısı Graham Crich ise yeni misyonu ile ilgili şunları söyledi: “Üç yıldır Veeam’in EMEA bulut kısmını yönettim. Artık ise EMEA genelindeki iş ortaklarımıza Dijital Dönüşümü destekleyen Çağdaş Data Muhafaza sağlamada bulut hizmetlerinin değerini anlatacak olmaktan ötürü çok mutluyum. Ortaklarımız, geleceğe dönük bir data idaresi platformu arayan müşterilerle stratejik bağlar kurarak ve başarılı bir formda başkan çoklu-bulut tahlilleri sunmaya devam ediyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı