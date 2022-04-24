Vehbi Vakkasoğlu İle Ramazan Sohbeti

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri programında eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Grup Dergah Nevşehirlilerle buluştu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, ünlü yazarlar ve sevilen ilahi gruplarını konuk etmeyi sürdürüyor.

Etkinliklerin bu haftaki konukları eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Grup Dergah oldu.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda ilk olarak Grup Dergah sahne aldı. Seslendirdikleri ilahilerle katılımcılara doyumsuz bir gece yaşatan sevilen grubun ardından Vehbi Vakkasoğlu, Ramazan Sohbeti gerçekleştirdi.

Programı Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve çok sayıda kişi takip etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı