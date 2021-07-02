Vergi ödeme API’leriyle hızlı işlem dönemi

FinTech Teşebbüs Kurucusu Insha Ventures, açık bankacılık alanında gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Ödeme kuruluşu Sipay ile yapılan iş birliği kapsamında Insha Ventures’ın Albaraka API çatısı altında geliştirdiği 4 farklı API, Sipay cüzdana entegre edildi. Böylelikle Sipay kullanıcıları artık Sipay cüzdan üzerinden vergi ve fatura ödemelerini gerçekleştirebilmenin yanı sıra döviz alım satımı, 7gün 24 saat para transferi yapabilecek.

Türkiye’nin birinci FinTech teşebbüs kurucusu Insha Ventures ile dijital cüzdan, sanal POS, linkle ödeme üzere yeni kuşak ödeme sistemlerini tek çatıda buluşturan finansal teknoloji şirketi Sipay açık bankacılık alanında son kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için güçlerini birleştirdi. İmzalanan iş birliği kapsamında Sipay; Albaraka API çatısı altında geliştirilen FAST 7/24 para transferi, altın döviz alış-satış, fatura ve vergi ödeme API’lerini kullanabilecek. Böylelikle Sipay cüzdan üzerinden kullanıcılar; 7/24 para transferi, altın ve döviz alım satımı yapabilirken, vergi ve fatura ödemelerini de süratli ve inançlı bir halde gerçekleştirebilecek.

“HEDEFİMİZ REKABERLİK İÇİNDE FINTECHLERLE BİRLİKTE BÜYÜMEK”

Açık bankacılık platformu Albaraka API’de FinTech gereksinimlerini gözlemleyerek tahliller geliştirmelerinin yanında bugüne kadar pek çok elektronik para ve ödeme kuruluşu entegrasyonunu da muvaffakiyetle gerçekleştirdiklerinin altını çizen Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, şöyle konuştu: “Rekaberliğin işimizi daha da büyüttüğüne ve ekosistemi geliştirdiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda dalda alanında uzman çok sayıda iş ortağımızla güçlü iş birliklerine imza atıyoruz. Sipay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin de hem FinTech sanayisine hem de son kullanıcıya değerli katkılar sağlayacağına canı gönülden inanıyoruz. Açık Bankacılık ile birlikte gelen yeni regülasyonlar ve API kullanımı finans dalını dönüştürürken Insha Ventures olarak yalnızca lisanslı finansal kuruluşlar değil yenilikçi tahliller üreten çok sayıda FinTech’e API’lerimizi açıyoruz.Gayemiz yakın vakitte e-para, sigorta, kredi, yatırım eserleri üzere muhtaçlık duyulan API’leri de portföyümüze eklemek ve tüm FinTech’lere uçtan uca regülasyon, açık bankacılık, teknoloji ve büyüme danışmanlığı vermek. Öbür bir deyişle FinTech’lerin kalbine girerek birlikte büyümek istiyoruz. Geçmişte olduğu üzere gelecekte de hayata geçireceğimiz yeni projelerle ekosistemi desteklemeye ve bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak ise şunları söyledi: “Finansal teknolojilerin geleceği açık bankacılık tahlillerinden geçiyor. Sipay olarak daha süratli, daha yenilikçi ve daha inançlı tahlillere kapı açacak bir iş birliğini Insha Ventures ile gerçekleştirmekten memnunluk ve heyecan duyuyoruz. Döviz alım satımı ve vergi ödemeleri üzere hizmetler, dijital dünyaya finansal iştiraki sağlamak için olmazsa olmaz ögeler ortasında yer alıyor. Bu hizmetleri, böylesine güçlü bir iş ortağıyla birlikte sağlamaktan mutluyuz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı