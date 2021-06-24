Tasarruf sağlayan tahlilleriyle şirketlerin hayatını kolaylaştıran Ticket Restaurant Edenred, başlattığı webinar serisi ile artık de vergi okuryazarlığının ehemmiyetine dikkat çekiyor

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl şirketleri vergi riskleri konusunda uyardı

Yemek kartı dalının öncüsü ve önderi Ticket Restaurant Edenred, şirketlerin gelir, masraf ve nakit idarelerini daha gerçek planlayabilmeleri ve vergi risk farkındalığı oluşturmak için başlattığı webinar serisine tüm süratiyle devam ediyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün vergi affı konusundaki son gelişmeleri, vergi risk idaresinde dikkat edilmesi gerekenleri ve vergi planlama tekniklerini paylaştığı ikinci aktiflikte vergi okuryazarlığının değerine dikkat çekildi. Yanlışsız bir vergi planlaması ile muhtemel vergi risklerini direktörün ve bu nedenle ortaya çıkabilecek maliyetleri en aza indirmenin mümkün olduğunu belirten Ozan Bingöl, vergi planlaması prosedürlerinden biri olan yemek bedeli istisnasından, alternatif bir yol olan yemek kartı sistemine geçerek yararlanabileceğinin altını çizdi.

Yemek kartı dalının öncüsü ve başkanı Ticket Restaurant Edenred, yüzde 100’e varan vergi istisnası avantajı ile tüm şirketlerin maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerine ve tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Tasarruf sağlayan tahlillerinin yanı sıra şirketleri kaynak ve kurumsal masraf idaresi konusunda da bilgilendirmek isteyen şirket, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün iştirakiyle başlattığı webinar serisine sürat kesmeden devam ediyor. Düzenlenen ikinci aktiflikte iştirakçiler, vergi risk idaresi ve vergi planlaması mevzularında bilgi sahibi olurken kapsamlı borç yapılandırması, matrah artırımı ve vergi aflarını beraberinde getiren 7326 sayılı Kanunun (Yeni Vergi Affı Kanunu) getirilerini de mevzunun uzmanından öğrenme talihi yakaladı.

Yanlışsız vergi planlaması ile şirketlerde kaynak ve nakit idaresini profesyonel formda yapmak ve tasarruf sağlamak mümkün

Vergi planlamasının yapay şirket bölünmeleri yahut pay hissesi değişimleri ile ortağa stopajsız kâr hissesi transferi, özel vergi avantajlarının uygulanması, idari yargı yolunun daha aktif kullanılması, yüksek ölçüde kullanılan kredilerin faizlerinin ziyan bittikten sonraki yıllar için maliyetten ayrıştırılıp direkt sarfiyat yazılması, kreş takviyesi seçeneği, ulaşım ödemesi istisnası üzere pek çok yolu olduğunu örneklerle açıklayan Bingöl, vergi planlamasının en tesirli usullerinden birinin de yemek bedeli istisnası olduğunu vurguladı. Yemek kartı sisteminin yararlarına da değinen Bingöl, “Çalışanlarına yemek haklarını yemek kartı aracılığıyla veren şirketler; gelir vergisi, damga vergisi ve toplumsal güvenlik primi istisnaları dikkate alındığında önemli bir vergi avantajı elde ediyor. Yemek kartı sisteminin sunduğu avantajlardan faydalanan şirketler hem kendi bütçelerine hem de devlet bütçesine önemli oranda katkı sağlıyor.” biçiminde konuştu.

Ya siz riski yönetirsiniz ya da riskler sizi yönetir

Vergi risklerinin mali ve cezai yaptırımlar başta olmak üzere prestij manasında da şirketler için yönetilmesi kıymet arz eden bir mevzu olduğunu söyleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, gerekli tedbirleri evvelden almaları konusunda şirketleri uyararak şu bilgileri paylaştı:

“Riski genel manada ziyana uğrama tehlikesi olarak tanımlayabiliriz. Vergi riski ise vergi uygulamaları nedeniyle şirketlerin mali ziyana uğraması yahut faydalanması mümkün olan vergisel avantajlardan yararlanamaması biçiminde ortaya çıkıyor. Vergi risklerinin mali sonuçlarının yanı sıra çalışan ve şirket sahipleri için mahpus cezasına kadar uzanan birçok yaptırımı bulunuyor. Pek çok şirket ne yazık ki vergi risklerine karşı tedbir geliştirme konusunda yetersiz kalıyor. Şirketlerin öncelikle pek çok vergisel riskle karşı karşıya olduğunu bilmesi, sonrasında ise bu risklerin yönetilebilir olduğunu anlaması gerekiyor. Şayet her türlü tedbire karşın risk yeniden de ortaya çıkmış ise bu defa olumsuz tesirlerin en aza indirilmesi istikametinde stratejilere sahip olunması değer arz ediyor.”

Vergi risk idaresi için ‘Vergi Check-up’ı kural

Vergisel risklere karşı tedbir almanın, ortaya çıkan risklerle gayret etmekten çok daha az maliyetli olduğunu belirten Ozan Bingöl, kelamlarına şöyle devam etti: “Günümüzde birçok şirket yöneticisi tam olarak ne olduğunu anlayamadığı vergi uygulamalarının ve süreçlerinin altına imza atıyor. Bu sebeple bilhassa şirketlerin üst idarelerinde vergi okuryazarlığı aslında çok kıymetli bir husus olarak ön plana çıkıyor. Faal vergi risk idaresi, şirketleri vergi cezalarından ve ödememesi gereken vergi yükünden kurtardığı üzere vergi avantajlarından da en faal biçimde yararlanılıp verimli bir iş ortamı oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bilinmeyen vergileme süreçlerinin önüne geçtiği için şirketlere öngörü yeteneği kazandıran bu uygulama, memnun çalışanları ve verimli iş ortamını beraberinde getiriyor. Yöneticilerin, vergisel risklere karşı tedbir almanın, risklerin ortaya çıkmasından sonra onlarla gayret etmekten daha az maliyetli olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu nedenle şirketinizin karşı karşıya bulunduğu vergisel riskler konusunda şirketinize özel ‘vergi check-up’ı öneriyorum. Bu türlü bir çalışma ile öncelikle şirketinizin bulunduğu noktayı tespit etme talihiniz olacak. Şirketinizi, şirketinizin mali durumunu, vergisel risklerini, vergi planlaması imkanlarını, muhasebe ve vergi departmanlarınızın durumunu, muhasebe sisteminizin aktifliğini öğrenme, müşterilerinizi daha yeterli tahlil etme ve beklenen risklere karşı tesirli tedbirler geliştirme imkanına sahip olacaksınız.”

Yeni yapılandırma ve vergi affı Kanunu beraberinde neleri getiriyor?

Vergi affı konusunda yaşanan son gelişmeler konusunda da iştirakçileri bilgilendiren Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “Bilindiği üzere kapsamlı borç yapılandırması, matrah artırımı, stok ve kasa afları öngören, şirket varlıklarının tekrar değerlemesine imkan veren 7326 sayılı Kanun Mecliste kabul edildi ve Cumhurbaşkanının onayı sonrası 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna nazaran Vergi Tarz Kanunu kapsamına giren vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımlarını da içine alan pek çok borç uygun şartlarda ve alternatifli taksit seçenekleri ile yapılandırılabilecek. Başka bir bahis ise matrah/vergi artırımı uygulamasıdır. Mükellefler kanunda belirtilen matrah ve oranlar üzerinden ilgili yıllar için yapacakları vergi/matrah artırımı ile vergi incelemesinden bağışık tutulacaklar. Bir nevi vergi incelenmesine alınmama sigortası kelam hususudur. Evvelki yıllarda bir türlü kusurlu, eksik vergisel süreci olan mükelleflerin bu sigortayı yaptırmalarında yarar vardır. Başka bir konu, devam eden vergi incelemeleri ve sonuçlanmamış davalara ilişkindir. Mükelleflere bu kapsamda da kıymetli vergi indirimi ve vergi aslına cezaların sıfırlanması imkanı tanıyor. Şirket kayıtları ile fiili durumun düzeltilmesine yönelik düzenleme kelam hususudur. Ayrıyeten şirketin varlıklarının gerçek kıymetleri ile finansal tablolara yansıtılmasına yönelik kararlar de mevcuttur. Vergi risklerini en aza indirip pak bir sayfa açarak daima geçmiş kaygısı yaşamak istemeyenlerin dikkatle değerlendirmesi gereken düzenlemeler kelam hususudur.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı