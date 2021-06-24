Veri İhlali Öncesinde ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Ferdî Bilgilerin Korunmasında İdari ve Teknik Önlemler konusu, 17 Haziran’da gerçekleştirilen 4’üncü e-Safe Ferdî Dataları Müdafaa Zirvesi’nde masaya yatırıldı. Aktifliğin açılış konuşmacılarından Ferdî Dataları Müdafaa Kurumu (KVKK) Lideri Prof. Dr. Faruk Bilir, data ihlalleri öncesinde yapılması gerekenler ile muhtemel bir ihlal sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Aktiflikte, ferdî bilgileri muhafaza uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, mevzuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. Tepe bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu üzere hem fizikî olarak hem de çevrim içi halde hibrit aktiflik formatında gerçekleştirildi. KVKK binasında gerçekleştirilen aktifliğin fizikî kısmına; protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edildi. İzleyiciler ise aktifliği, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Kablo-Net üzerinden canlı olarak takip ettiler.

Türk Telekom’un teknoloji Sponsoru olarak yer aldığı aktiflikte, Prof. Dr. Bilir’in yanı sıra açılış konuşmalarını yapanlar;

Radyo Televizyon Üst Şurası Üyesi ve Bilgi Güvenliği Derneği Lideri Taha Yücel,

Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Kaya,

Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın ve

e-Safe Kurucusu ve Tepe Lideri Musa Savaş oldu.

Şahsî Dataları Müdafaa Kurumu Lideri Prof. Dr. Faruk Bilir, aktifliğin açılışında yaptığı konuşmasında, data güvenliğinde, ihlal öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlere değindi: “Kişisel data güvenliğini iki evrede ele almak mümkündür. Bilgi güvenliğinin birinci evresi, mümkün bir ihlalden evvel yapılması gerekenlerdir. Bunları, teknik ve idari önlemlerin alınması ile kanun kararlarının uygulanması hedefiyle gerekli kontrollerin yapılması halinde özetleyebiliriz. Bu evrede proaktif bir anlayışla sürdürülebilir bilgi müdafaa siyasetleri uygulanmalıdır. İkinci evre ise mümkün bir data ihlalinden sonra yapılması gerekenlerdir. Buna nazaran bir data güvenliği ihlali meydana gelmesi halinde bilgi sorumlusu, ihlalden etkilenen bireylere ve Ferdî Bilgileri Müdafaa Kurumu’na bildirmek zorundadır. Heyet, daha evvel almış olduğu çeşitli kararlar ile ihlalden etkilenen bireylere hangi hususlarda bildirim yapılacağı, ihlal bildirimlerinin neye nazaran ilan edileceği, şuraya bildirimin hangi mühlet zarfında gerçekleştirilmesi gerektiği üzere mevzularda, birtakım dokümanlar hazırlamıştır.”

Mevzuat Güncellemeleri Tüm Paydaşların İştiraki ile Yapılmalı

Radyo Televizyon Üst Konseyi Üyesi ve Bilgi Güvenliği Derneği Lideri Taha Yücel, bu alandaki mevzuatın, tüm paydaşların iştiraki ile güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı: “Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte Şahsî Bilgileri Muhafaza Kurumu’muz, BTK, RTÜK ve gibisi kurumlar da aşikâr faaliyetler içindeler. Rekabet Şurası da makul faaliyetler içinde olağan lakin burada topyekûn bir seferberlik ile STK’ların katkısı ve tekrar kıymetli kurumların ve DDO’nun da koordinatörlüğünde, mevzuatımızın güncellenmesi lazım. Bununla ilgili çalışmaların yapılması lazım. Bu bahiste yalnızca bir yerden beklemek çok uygun olmaz, yalnızca devletten yahut kurumlardan beklemek çok uygun olmaz. Bundan ötürü, bütün paydaşlarımız ve kesimimizin, bunun farkında olarak katkılarını sunması lazım.”

Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Kapıları, Yeni Akademisyenlere Açık

Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, kapılarının yeni akademisyenlere açık olduğunun altını çizdi: “Uygulamalı Bilimler Fakültesi, çiçeği burnunda bir fakülte. Ben kurucu dekanıyım. Çok kıymetli iki kısmımız var. Bunlardan bir tanesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Kısmı. Biz bu kısımda, ferdî dataların korunması manasında muhtaçlık duyulan elemanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Onun ötesinde çiçeği burnunda bir fakülte olmasından ötürü, sizlerin de bize tavsiye edebileceğiniz değerli akademisyenlere de kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum.”

Türk Telekom, 6698 Sayılı Kanun Öncesinde KVK Çalışmalarına Başlamıştı

Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Uğur Nabi Yalçın, firmasının, ferdî dataları muhafaza konusundaki çalışmalarını özetledi: “6698 Sayılı Kanun çerçevesinde kanunun yürürlüğe girmesi ile bir arada hatta girmesinden önce regülasyon grubumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte, çok yakından çalışmalara başlamış idik. Konsey üyeleri ile daire liderleri ile bölüm temsilcileri ile çok yakın bir biçimde istişare etmek suretiyle memleketler arası alandaki gelişmeleri de yakından takip etmek suretiyle en uygununu yapmaya çalışmaktayız. Dijitalleşmenin süratle arttığı bu günlerde, bilhassa pandemi sonrasında süratle artan e-ticaret, eğitimin uzaktan olması, çalışma hayatının değişmesi, bizlere tıpkı vakitte, siber güvenlik ile ilgili olarak da çok daha değerli vazifeler yüklediğini düşünüyoruz. Bu formu ile pahalı konsey üyeleri ve kıymetli KVKK çalışanları ile çok yakın çalışmaktan ötürü çok da mutlu olduğumu tekrar tabir etmek istiyorum.”

Aktifliğin açılış kısmının akabinde Şahsî Dataları Muhafaza konusu 3 farklı kısımda ele alındı.

Aktifliğin görüntülerine, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden erişilebiliyor.

e-Safe Tepeleri Hakkında

e-Safe Ulusal Güvenlik Aktiflikleri, dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen ve gerçekleşmesi olası güvenlik açıklarının değerlendirildiği, mahallî meselelere global bakış açısıyla odaklanan, Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri masaya yatıran ve alanında uzman konuşmacılarla hususların değerlendirildiği üst seviye bir etkinlikler bütünü olarak doğdu. Sürdürülebilirlik bakış açısı ile kurgulanan ve birinci sefer 2017’de gerçekleştirilen e-Safe aktiflikleri, her yıl düzenleniyor. Yılda altı faz olacak formda tasarlanan e-Safe etkinliklerinin, Siber Güvenlik ve Şahsî Bilgileri Muhafaza olmak üzere birinci iki fazı hayatı geçirilmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda, e-Safe etkinliklerinin; Hack’n Code, KBRN ve Cyber Satellite fazlarının hayata geçirilmesi, tüm fazlar hayata geçirildikten sonra ise yıl içindeki tepelerde elde edilecek sonuçların, birer bildiri halinde, yıl sonunda düzenlenecek bir kongrede yayınlanması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı