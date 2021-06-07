Vestel Amfi Açıkhava etkinlikleriyle açılıyor

Kuvvetli PSM’nin sevilen açık hava yeri Vestel Amfi, yeni aktiflik takvimiyle fiziki aralı olarak açılıyor. Konserlerden stand-up şovlarına, dj etkinliklerinden spor gösterimlerine Haziran ayı dopdolu.

Vestel Amfi, Haziran ayı boyunca konserlerden stand-up gösterilerine, dj etkinliklerinden spor müsabakalarının canlı yayınlarına kadar renkli aktiflik programıyla sanatseverleri bekliyor. Açık havada müzik sesleri yükselirken Avrupa Futbol Şampiyonası ulusal maçlarından Roland Garros finaline kadar pek çok spor karşılaşmasının heyecanı da yeniden Vestel Amfi’de yaşanacak.

Şenay Lambaoğlu ve İsmail Tunçbilek’in vokal ve enstrümana dayalı doğaçlaması, Türkiye’nin en güçlü pop caz vokallerinden Melis Sökmen’in eşsiz performansı “5 Kıta 1 Nefes”; piyano başında yazdığı müzikleriyle melankolik, romantik ve samimi bir müziğin izini süren, alternatif pop’un yükselen ismi Ceren Gündoğdu, hem lokal hem de milletlerarası sahnenin pahalı isimleri ile birlikte performanslar sergileyen Kürşad Deniz ve harika vokaliyle Sibel Köse, ünlü oyuncu ve vokal Ayça Varlıer Vestel Amfi’de seyircilerle buluşacak.

Vestel Amfi’nin programı ise şu formda;

2 Haziran Çarşamba // 18:30 // Şenay Lambaoğlu feat İsmail Tunçbilek: Sazla Caz Buluşuyor

3 Haziran Perşembe // 18:30 // Melis Sökmen: 5 Kıta 1 Nefes

4 Haziran Cuma // 18:30 // Ceren Gündoğdu

7 Haziran Pazartesi // 18:30 // Kürşad Deniz feat. Sibel Köse

8 Haziran Salı // 18:30 // Tuz Biber Stand-up

10 Haziran Perşembe // 18:30 // Ayça Varlıer & Serhan Aydemir “Akustronika”

11 Haziran Cuma // Avrupa Futbol Şampiyonası Ulusal Maç

12 Haziran Cumartesi // Roland Garros Bayanlar Finali

13 Haziran Pazar // Roland Garros Erkekler Finali

15 Haziran Salı // Vestel PSM Radyo Presents

16 Haziran Çarşamba // Avrupa Futbol Şampiyonası Ulusal Maç

18 Haziran Cuma / 18:30 // Tuz Biber Stand Up

20 Haziran Pazar // Avrupa Futbol Şampiyonası Ulusal Maç

22 Haziran Salı // Vestel PSM Radyo Presents

23 Haziran Çarşamba // Chill Out DJ Event

24 Haziran Perşembe //Tuz Biber Stand Up

26 – 27 Haziran // Formula 1

30 Haziran Çarşamba // 18:30 // Tuz Biber Stand Up

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı