Vestel Amfi’de Bu Hafta; 28 Haziran – 04 Temmuz

Her yaşa ve her zevkten sanatsevere hitap eden içerikleriyle kültür-sanatın daimi buluşma adresi olan Şiddetli PSM, sevilen açık hava yeri Vestel Amfi’de fiziki aralı olarak gerçekleştirdiği konserlerden stand-up şovlarına pek çok aktiflikle seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.

Sahnelerini stand-up güldürü yapmak isteyen herkese açan “TuzBiber Stand Up” gösterisi, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın finale yaklaşırken heyecan dolu çeyrek final çabası, Güçlü PSM’nin tanınan serisi “100 Music presents After Work Party”, yaptığı her şeye kendi yol açmış ve açtığı yol ile oyunu değiştiren Büyük Konut Ablukada’nın akustik performansı ve kelam müellifi ve bestekar kimliğinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen saksafon sanatkarlarından olan Korhan Futacı ve arkadaşları bu haftanın dikkat çeken aktiflikleri ortasında yer alıyor.

100 MUSIC PRESENTS AFTERWORK PARTY: U.F.U.K. // 28 HAZİRAN PAZARTESİ // VESTEL AMFİ // 19.00

İş çıkışlarında PSM’nin en sevilen yerlerinden Vestel Amfi’de buluşuyoruz! Güçlü PSM’nin tanınan serisi “100 Music presents After Work Party”, bu yıl da iş çıkışlarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en tecrübeli ve en düzgün DJ’leri ortasında olan Ufuk Özgönül, bilinen ismiyle U.F.U.K. DJ setin başına geçerek bizi efsane müziklere doyurmaya hazırlanıyor. Herkesin fiyatsız katılabileceği partide müzik, çokça dans ve barbekü Vestel Amfi’de yerini alacak.

Kapı Açılış: 15.00

100 Music Presents Afterwork Party: U.F.U.K.: 19.00

*Etkinlik fiyatsızdır. Sonlu oturma kapasitesi sebebiyle web sayfasından kayıt yaptırılması gerekmektedir.

TUZBİBER STAND UP MC: EFE TUNCER, ÇAĞLA ALKAN, ÖMER HARMANKAYA, DENİZ GÖKTAŞ // 29 HAZİRAN SALI // VESTEL AMFİ // 18.30

2015’ten bu yana düzenlediği Açık Mikrofon geceleri ile sahnelerini stand-up güldürü yapmak isteyen herkese açan ve Türkiye’de stand-up güldürü kültürünün yaygınlaşmasını amaçlayan TuzBiber, bağımsız komedyenleri ve kendine has farklı içerikleri ile seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatmak için Haziran ayı boyunca Vestel Amfi’de.

Kapı Açılış: 15.00

TuzBiber Stand Up: 18.30

*Etkinlik fiyatsızdır. Hudutlu oturma kapasitesi sebebiyle web sayfasından kayıt yaptırılması gerekmektedir.

KORHAN FUTACI // 30 HAZİRAN ÇARŞAMBA // VESTEL AMFİ & PSM Online // 19.00

Kelam muharriri ve bestekar kimliğinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen saksafon sanatkarlarından olan Korhan Futacı, tüm kelam ve bestelerin kendisine ilişkin olduğu birinci albümü 2010’da yayımlandı. Her biri birbirinden farklı bir ritüele dönüşen Korhan Futacı ve arkadaşlarının konserleri organik bağlarla birbirine kenetlenmiş varlıklı orkestral dokuyu yaratırken İstanbul’un kendine has kaosunu ve deliliğini çok renkli müzikal bir öyküye de dönüştürerek izleyicilerine alemler ötesi tecrübeler yaşatıyor. Korhan Futacı ve arkadaşlarının her biri birbirinden farklı bir ritüele dönüşen performanslarına şahit olmak için 30 Haziran’da ister Şiddetli PSM’nin sevilen Açıkhava yeri Vestel Amfi’de isterseniz konutunuzun konforunda konseri takip edebileceğiniz PSM Online’daki yerinizi almayı şimdiden unutmayın!

Kapı Açılış: 15.00

Korhan Futacı: 19.00

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 66,00 TL

PSM Online: 22,50 TL

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİ // 2 TEMMUZ CUMA // VESTEL AMFİ // 19.00

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak düzenlenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) çeyrek final heyecanını tekrar dev ekranda Vestel Amfi’de daima birlikte yaşıyoruz. Finale yanlışsız heyecanın daha da tırmandığı şampiyonanın çeyrek final uğraşına açık hava konforunda şahit olmak için Vestel Amfi’deki yerinizi şimdiden almayı unutmayın.

Kapı Açılış: 15.00

Çeyrek Final Müsabakası: 19.00

*Etkinlik fiyatsızdır. Sonlu oturma kapasitesi sebebiyle web sayfasından kayıt yaptırılması gerekmektedir.

BÜYÜK MESKEN ABLUKADA AKUSTİK // 3 TEMMUZ CUMARTESİ // VESTEL AMFİ & PSM Online // 17.30

Yaptığı her şeye kendi yol açmış ve açtığı yol ile oyunu değiştiren Büyük Mesken Ablukada, cebinde birikmiş birkaç müziğini paylaştığı andan itibaren kendi kurallarını da koydu ortaya. Ürettikleriyle yalnızca kendilerine değil, bir devir müzik yapan pek çok bağımsız müzisyene yol açan ve kurulduğu günden bu yana kendine mahsus biçimi, müziği ve müzik kelamlarıyla büyük ilgi görerek bir fenomene dönüşen Büyük Konut Ablukada, akustik performansları ile 3 Temmuz’da hem Güçlü PSM’nin sevilen açık hava sahnesi Vestel Amfi’de hem de PSM Online’da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 16.00

Büyük Konut Ablukada Akustik: 17.30

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 88,00 TL

PSM Online: 22,50 TL

