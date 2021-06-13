Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor

Vestel, Dünya Etraf Günü vesilesiyle sürdürülebilir ve çevreci yaklaşıma dikkat çekiyor. Bu anlayış ile üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltan Vestel, ürettiği eserlerle de tüketicilere sürdürülebilir bir hayat sunuyor.

Teknolojisini dünyanın 157 ülkesine ulaştıran Vestel, sanayi alanında ağır üretim yapan bir şirket olmasına rağmen etrafa hassas yaklaşımı ile hayata geçirdiği verimlilik projeleri sayesinde artan üretime karşın kaynak kullanımını sistemli olarak azaltıyor.

5 Haziran Dünya Etraf Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Tüketicimizin hayatını kolaylaştıran teknolojileri üretirken, dünya kaynaklarını korumak ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncelikli maksadımız. Ar-Ge’den üretime, satıştan pazarlamaya kadar tüm takımlarımız çevreci bir yaklaşım ile hareket ediyor. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde Şiddetli Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu da bize yol gösterici oluyor. Kendi üretim süreçlerimiz ve eserlerimizin yanı sıra Vestel Ventures aracılığı ile yatırım yaptığımız şirketlerin de bu anlayışla hareket etmesi bizim için çok değerli. Küresel pazarlarda rekabet eden bir marka olarak, dünya standartlarının ve sürdürülebilirlik prensiplerinin ötesine geçen bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu alana sunduğumuz katkıyı her yıl artırmak için gayelerimizi daima yükseltiyoruz” dedi.

Etrafa daha az deterjan karışmasını sağlayan çamaşır makinesi

Öteki taraftanVestel Ar-Ge grupları, meskenlerde tasarrufun artması için aralıksız çalışıyor.Çamaşır makinelerindeki Gün ışığı teknolojisi, ek kimyasal dezenfektanlar kullanmak istemeyen kullanıcılar için çamaşırlarda yüksek hijyen düzeyi sağlayan özel bir teknoloji. Çamaşırlar, makinenin kapağına entegre edilmiş olan özel ışık kaynağı ile süreçten geçiyor. Hijyen faktörüne ek olarak Gün Işığı teknolojisi daha az deterjan kullanımı ile etrafa daha az kimyasal atık karışmasını sağlıyor, su tüketimini azaltıyor.

“Kat Kat Pişirme” teknolojili fırın, yenilikçi, tabiat dostu çevreci bir kurutma makinesi, yüzde 35 daha az güç tüketen buzdolabı

Tüketiciler, Vestel’in özel sıcak hava sirkülasyon teknolojisini içeren fırını ile tıpkı anda 4 tepsi farklı gıdayı kokularını birbirine karıştırmadan pişirirken hem vakitten hem de elektrik gücünden tasarruf edebiliyorlar. Öte yandan R290 soğutucu gaz kullanarak üretilen Vestel Kurutma Makineleri yenilikçi, tabiat dostu çevreci bir eser olarak öne çıkıyor.

Vestel’in rekortmen eserleri ortasında bulunan Hydro Charge teknolojili çamaşır makinesi, çok daha az ölçüde deterjanla hem güçlü bir temizleme performansı sağlıyor hem de çevreyi müdafaaya yardımcı oluyor. Hydro Boost Teknolojisiyle yıkama performansından ödün vermeden en kısa program mühleti elde ediliyor. ProDrive (Değişken Kapasiteli Yüksek Verimliliğe Sahip Kompresör) ve Vestel tarafından geliştirilen özel inverter teknolojili buzdolabı ise standart A+++’a oranla yüzde 35 daha az güç tüketiyor.

Üretirken de etrafa hassas

Vestel, beyaz eşya fabrikalarında hayata geçirdiği projelerle su ayak izi oranını son 4 yılda yüzde 24’ü aşan bir oranda azalttı. Vestel fabrikalarında 2020 yılı içinde güç verimliliği çalışmaları sayesinde toplam 11.494.541 kWh elektrik gücü tasarrufu sağlandı.

Vestel ayrıyeten döngüsel iktisat kapsamında 2019 yılından bu yana merkezi tamir ve geri kazanım ünitelerinde hurda eser sökümü ve arızalı gereç tamiri yapıyor. Vestel City içindeki tüm ofisler de Sıfır Atık sistemine geçti. Vestel beyaz eşya eserlerinin tüm dış kutu ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıttan elde ediliyor. İş Dünyası Plastik Teşebbüsü için Vestel Şirketler Kümesi genelinde 2020 baz yılına nazaran 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 9000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve yaklaşık 2000 ton plastik azaltma taahhüdü verildi. Plastik kesiminde döngüsel ekonomiyi ve plastik ölçülerinin azaltılmasını ele alan çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak zeytin çekirdeğinden plastik materyal üreten Biolive şirketine yaptığı yatırımla Vestel, bu çalışmalarının kapsamını genişletiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı