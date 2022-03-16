Vestel’den Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi

Türkiye’nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Vestel, geliştirdiği faydalı teknolojilerle doğayı korumaya devam ediyor. Her yıl yarım milyon ton mikrofiberin denizlere karışmasının yarattığı tehditten yola çıkarak geliştirilen mikrofiber filtreli çamaşır makinesi, teknolojisiyle su kaynaklarını koruyor. Dünya Su Günü’ne yaklaşılan bu günlerde suyun önemine dikkat çeken Vestel, yeni teknolojisiyle hem doğayı hem de insan sağlığını koruyor.

Vestel, sürdürülebilir ve ekosisteme saygılı üretim yöntemlerinin yanı sıra geliştirdiği teknolojilerle doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Su kaynaklarının korunması, karbon azaltımı, enerji verimliliği, atıkların azaltılması, çevreci ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlara katkı sağlayan Ar‑Ge, girişimcilik ve inovasyon çalışmaları gerçekleştiren Vestel, iklim kriziyle gönüllü olarak mücadele ediyor.

158 ülkeye ulaştırdığı teknolojisiyle bireylerin hayatına dokunurken aynı zamanda karbon ayak izlerinin de azaltılmasına destek oluyor. Günümüzde okyanuslarda kişi başı 200 milyon mikrofiber parçacık olduğu tahmin ediliyor. Gıda zincirine karışarak insan vücudu için de tehlike oluşturan bu parçacıkların yüzde 35’i çamaşır makinesi kaynaklı. 5 kilogramlık çamaşırdan yaklaşık 700 bin mikrofiber parçacık çıkabiliyor. Sonuç olarak her yıl yarım milyon ton mikrofiber, atık su arıtma tesislerince de ayrıştırılamadığından su kaynaklarına karışıyor. Avrupa’da mikrofiber filtre kullanımı ile ilgili regülasyon çalışmaları devam ederken bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek için harekete geçen Vestel, ilk kendinden mikrofiber filtreli çamaşır makinesi geliştirdi. Dünya Su Günü’ne yaklaştığımız bu günlerde suyu korumaya dikkat çeken Vestel, geliştirdiği teknoloji ile hem doğayı hem insan sağlığını koruyor.

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirdiklerini belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel fabrikalarında sürdürülebilir yöntemlerle ürettiğimiz teknolojiyi, insanlar ve doğa için fayda yaratacak şekilde tasarlıyoruz. Bu alandaki öncü konumumuz ve vizyoner yaklaşımımızla uluslararası saygın test kuruluşları tarafından ‘rekortmen’ olarak nitelendirilen onlarca çevre dostu ürün geliştirdik. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığımız katkıyı sürekli artırıyor, sürdürülebilir geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek, henüz Avrupa’da regülasyon çalışmaları devam ederken geliştirdiğimiz mikrofiber filtreli çamaşır makinemizle doğa için yarattığımız pozitif değeri artırdık. Sürdürülebilirlik alanında sorumluluk almaya ve çevre odaklı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı