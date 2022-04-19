‘Veysel Erden’ hayalini gerçekleştirdi

Mesleğe 16 yaşında başlayan ve başarılı çalışmaları ile ‘Kebapçı Veysel’ ismiyle bugünlerde adından sıkça söz ettiren Veysel Erden, Muş’tan yola çıkıp İsanbul’a gelerek marka olma yolunda hızla ilerliyor.

Mesleği babasından öğrenen ve sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışarak bugünlere gelen ‘Veysel Erden’ müşteri memnuniyeti ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ürünlerini Balıkesir’e giderek kendi alan ve müşterilerine en kaliteli ürünü beğeniyle sunan, ayrıca alanında yükselişini hız kesmeden sürdüren Veysel Erden, ‘Adana Kebap, Urfa Kebap, Çöp Şiş, Tavuk Şiş, Karışık Kebap ve Kaburga gibi daha birbirinden lezzetli ızgara çeşitlerini müşterilerimize özenle sunuyoruz, ve gördüğümüz ilgiden de çok mutluyuz.

Bir hayalim vardı, bir gün İstanbul’a gelerek kendi yerimi açacağım derdim, bugün onu başardım şimdi ise gururunu yaşıyorum, hedefim ise şube sayısını daha da arttırarak yurt dışına açılmak diye konuşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı