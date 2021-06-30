VFŞL’de 2. hafta maçları tamamlandı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin birinci haftasını kayıpsız kapatarak tepeyi paylaşan GS, NSR ve SUP 2. hafta müsabakalarını da yenilgi almadan tamamlamayı başardı ve liderlik tablosu bozulmadı.

Birinci haftayı kayıpsız kapatarak puan tablosunun doruğunu paylaşan Galatasaray Espor, Nasr Esports ve Papara SuperMassive için ikinci hafta sonunda da durum değişmedi. Üç kadro, VFŞL’nin ikinci haftasını da yenilgi almadan kapatmayı başardı.

Papara SuperMassive haftanın birinci gününde son şampiyon fastPay Wildcats’i mağlup ederken, ikinci günde ise Team Aurora karşısında galibiyete ulaştı.

Nasr Esports; Beşiktaş ve 5 Ronin galibiyetleriyle haftayı kapattı. Alt koridor ikilisinden üst seviye bir randıman alan grup ikinci hafta itibariyle en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Haftaya 5 Ronin galibiyetiyle başlayan Galatasaray Espor, ikinci günde ise 1907 Fenerbahçe Espor karşısına çıktı ve Vadi’de derbi havası yaşandı. Galatasaray Espor derbi çabasında 19-7’lik skorla kazanmayı başardı. Bilhassa orta koridor oyuncusu Bolulu’nun artan performansıyla Galatasaray Espor da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülüyor.

Puan tablosunun birinci üç sırasındaki gruplar kayıpsız ilerleyişini sürdürürken onların en yakın takipçisi GALAKTICOS oldu. Genç ormancısı Elramir’in liderliğinde haftayı kayıpsız kapatan GALAKTICOS, geçen mevsim birinci 6’ya kalmayı başaramamıştı.

Son şampiyon fastPay Wildcats, 1907 Fenerbahçe ve 5 Ronin haftayı birer galibiyetle kapattı. Beşiktaş, Dark Passage ve Team Aurora ise ikinci hafta maçlarında galibiyete ulaşamadı.

Hibya Haber Ajansı