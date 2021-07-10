ViewSonic, Multimedya Soundbarlı İnteraktif Ekran ViewBoard 52 Serisini Duyurdu

ViewSonic, kullanıcı tecrübesini göz önünde bulundurarak tasarladığı yeni ekran serisi ViewBoard 52’yi duyurdu. Tanıtılan yeni seri, sunduğu bütünleşik mikrofonlu multimedia soundbar, kolay kullanılan arayüz, erişimi kolay alternatif irtibat seçenekleri, kamera çekimleri için titreşimsiz ve göz sıhhati için mavi ışık filtresi üzere özellikleriyle öğrenme ve öğretim tecrübesini artırıyor. ViewBoard 52 serisi Eylül ayında Türkiye’de satışta olacak.

ViewSonic, yeni kuşak ekranları ViewBoard 52 serisini tüm dünyada tanıttı. Kullanıcı odaklı dizaynıyla dikkat çeken, kullanıldığı ortamda öğrenme tecrübesini artırma gayesiyle ViewSonic tarafından geliştirilen ViewBoard 52 serisi interaktif ekranlar, kaliteli ve üstün ses sağlayabilen bütünleşik multimedya soundbara sahip.

Önderden eğitime yeni tahlil

ViewSonic’in interaktif ekran pazarındaki büyüme oranlarının çok yüksek olduğunu ve bu alanda başkan olduklarını belirten ViewSonic Sunum Kümesi Yöneticisi Monica Sun, “2017-2020 ortasında ViewSonic’in bu alandaki büyüme oranının bölüm ortalamasının 16 kat üzerinde. Büyüme oranı, ViewSonic’in eğitim alanınaki gereksinimleri karşılama konusundaki kararlılığını yansıtıyor. ViewBoard 52 serisi, myViewBoard görsel öğrenme platformumuzla birlikte kullanıcı dostu özellikleri biraraya getiren ve daha ilgi alımlı tahsil ve toplantı alanları yaratmayı amaçlayan yeni bir tasarım” dedi.

Yenilikçi soundbar ses sistemi

ViewBoard 52 serisi, geliştirilmiş idare araçları ve denetim sistemleriyle yeni ve dikkat cazibeli dış dizayna sahip. Ön yüzde bulunan soundbar, iki adet 15W hoparlör ve bir 15W subwoofer ile bulunduğu ortamı sağlam, varlıklı ve net sesle doldurulmasını sağlıyor. Ses algılama ve gürültü engelleme özelliklerine sahip yerleşik 8 mikrofon dizisi, sınıf içi yahut uzaktan derslerin en üst ses kalitesiyle yayımlanmasını sağlıyor. Soundbar üzerinde, eğitmenlerin kullanımda olmayan dokunmatik fonksiyonları devre dışı bırakmalarına ve sunumlar sırasında ferdî aygıtlardan bağımsız kullanım için ekranı dondurmalarına imkan tanıyan kısayol tuşu da bulunuyor.

Güçlü idare araçları ile kolay kullanım

ViewBoard 52 serisi, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve güçlü idare araçları sunuyor. Büyük bir ekran için tasarlanmış denetim alanı, tüm uygulamaları ve araçları basitçe ulaşılabilecek bir yerde toplayarak eğitmenlerin sık kullandıkları fonksiyonları tanımlamasına imkan tanıyor. Sezgisel tasarım, kullanıcıların sık kullandığı her şeye kolay erişime yerleştiriyor ve hayli kolay kullanılabilen üst düzey bir kullanıcı tecrübesi sağlıyor.

Gözünüz rahatlasın

ViewBoard 52 serisi, 65, 75 ve 86 inç boyut alternatifleriyle sunuluyor. Android 9.0 işletim sistemine sahip bu yeni seri tüm bağlı taşınabilir aygıtlar için tam dokunmatik giriş fonksiyonuyla Windows, Mac, Chrome ve Linux ile uyumlu çalışabiliyor. Seride ayrıyeten, gelişmiş bir titreşim tedbire tahliliyle, mavi ışık azaltma ve parlama önleyici kaplama ile göz yorgunluğunu azaltıyor. Tek bir USB-C kabloyla bilgi, görüntü, ses transferi ve aygıtlara güç sağlamak da ViewBoard 52 serisinde mümkün.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı