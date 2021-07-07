Virüs haftasonu mu kendini mesai de hissediyor?

GÜZEL Parti Çorum Vilayet Lideri Bekir Özsaçmacı, “Yasaklamaları getiriyoruz. Haftasonu yasak getiriyoruz. Hafta içi yasak yok. Yani virüs haftasonu mu kendini mesaide hissediyor. Yoksa virüs saat dokuzdan sonra mı kendisini mesai de hissediyor. Burda bir karmaşalık, bilimsel bir yanılma görüyoruz” dedi.

Yaşanan mühlet zarfında kuralların, genelgelerin birbirine girdiğini belirten lider Özsaçmacı, hafta sonu yasaklarını kıymetlendirdi. Lider Özsaçmacı, “virüs kendisini hafta sonu mesaide mi hissediyor” dedi. Özsaçmacı şöyle konuştu:

“Yasaklamaları getiriyoruz. Hafta sonu yasak getiriyoruz. Hafta içi yasak yok. Yani virüs hafta sonu mu kendini mesaide hissediyor. Yoksa virüs saat dokuzdan sonra mı kendisini mesai de hissediyor. Burada bir karmaşalık, bilimsel bir yanılma görüyoruz. Yani şu olabilirdi. Bilim heyetinin önermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, vermiş olduğu direktifler doğrultusunda burda tahlil üretilebilirdi. 1 Temmuz’dan sonra gevşemenin olacağı bütün, yasakların külliyen kalkacağı söylenmekle birlikte ancak bu mühlet zarfında görmüş olduğumuz müzik bölümü, sanat topluluğunun epeyce çok düşünce yaşadığı, buna karşın de saat 24 sınırlaması getirilmesi ve sayın cumhurbaşkanının da müzisyenler ve sanat topluluğuna yönelik “kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok”. demesini de buradan eleştiriyorum. Sanatkarlar bir toplumun aynasıdır. Müzik birebir vakitte insanın ruhunu, toplumsal bağlantıların daha sıkı bir ortaya getirmesini sağlayan en değerli insanı hislerimizin tatmini ile alakalı bir durumdur. buna bu halde yaklaşılırsa daha düzgün sonuçlar alınacağı kanaatindeyim.”