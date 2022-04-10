Vişne Bahçesi’nden İstanbul çıkarması

Rus Oyun Yazarı Anton Çehov’un kaleme aldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahneye taşıdığı ‘Vişne Bahçesi’ bu kez İstanbul Dasdas’ta sahnelendi. Ünlü isimlerin katıldığı oyunu Türkiye’nin en önemli tiyatro eleştirmenleri de izledi. Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu.

ÜNLÜ İSİMLER VİŞNE BAHÇESİNİ İZLEDİ

Rus Yazar Anton Çehov’un kaleme aldığı son oyunu ‘Vişne Bahçesi’ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye taşındı. Kocaeli’nde seyircilerden tam not alan oyun bu kez İstanbul Ataşehir Dasdas sahnesinde izleyiciyle buluştu. Usta yönetmen Mehmet Birkiye rejisiyle sahnelenen oyunu izleyenler arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yönetmen Reis Çelik, film yapımcısı Tunç Davut, sanat eleştirmeni-yazar Hasan Bülent Kahraman, ünlü oyuncular Demet Evgar, Mert Öner, Nazan Kesal, eleştirmenler, akademisyenler ve tiyatro severler yer aldı.

TÜM ZAMANLARIN OYUNU

Tiyatro literatürünün en önemli yazarlarından biri olan ve dünya prömiyerinden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yuman Anton Pavloviç Çehov’un 1903-1904 yıllarında tamamladığı son oyunu Vişne Bahçesi, sadece tiyatronun değil, yaşama dair hemen tüm alanların ve hatta tüm dünyanın yeniden tanımlandığı, büyük dönüşümlerden geçtiği bir zamanın oyunudur. Bu nedenle tüm zamanların oyunu olarak kabul edilen Vişne Bahçesi, insan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliği ile aktarıldığı, hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkımın iç içe geçtiği bir eser olarak kabul edilir.

OYUNUN KONUSU

Vişne Bahçesi, 19. yüzyılın ortalarında toprak köleliğinin kaldırılması ve burjuvazinin yükselişe geçmesiyle ülkenin değişen toplumsal, politik ve ekonomik düzenine uyum sağlayamayan aristokrat bir ailenin dokunaklı portresidir. İçinde büyük bir vişne bahçesinin bulunduğu aile çiftliğinin borçlar nedeniyle satılması söz konusudur. Yeni düzen karşısında kararlı davranamayan aile, mülkünü elinde tutmaktan acizdir. Çiftlik sahiplerinin çocukluk anılarıyla birlikte vişne bahçeleri de geçmişte kalmıştır artık.

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Dasdas’ta sahnelenen ‘Vişne Bahçesi’ ünlü isimlerinde yer aldığı seyircisinden tam not aldı. Oyunda, şehir tiyatroları oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Ulusal tiyatro ödüllerinin jüri üyelerinin de değerlendirmek adına katılım sağladığı oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

“VİŞNE BAHÇESİ ÇOK ÖZEL BİR OYUN”

Oyun çıkışında tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Demet Evgar, Kocaeli Şehir Tiyatroları’na ve oyuncularına övgüler yağdırdı. Vişne Bahçesi’nin seyirci, okuyucu ve oyuncular için önemli bir eser olduğunu ifade eden Evgar, “Vişne Bahçesi aslında toplumlar için özel bir oyun. Çünkü değişen dengeler üzerine kurulu. Dolayısıyla klasik olmasını ve hiç eskimemesini de buradan kazanıyor. Her yüzyılda bir insanın üzerinde yaşadığı halı çekilmiş gibi denge bozulur. O değişen dünyanın dengesi insana ve duygulara sirayet eder. Zaman zaman içindeki o trajikomik yönü de gösterir. Çehov’un da alamet-i farikası budur. Baskın bir konuyu bu sadelikle anlattığınızda daha anlaşılır ve aradan çekilmiş gibi yazarla seyirciyi karşılaştırmış gibi olursunuz. Sadeliği, Çehov’un coşkusuyla bize yansıttığı için Mehmet Birkiye’yi tebrik ediyorum. Tüm oyuncuları ve özellikle Esra Bezen Bilgin’i tebrik ediyorum. Herkesin eline sağlık.” dedi.

“KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI KENDİNİ MESLEĞİNE ADAMIŞ SANATÇILARDAN OLUŞUYOR”

Kocaeli halkının tiyatroyu çok sevdiğini kendi turnelerinde de gözlemlediğini dile getiren Evgar, “Kocaeli Şehir Tiyatroları, yıllar içinde kendini çok geliştirmiş ve kendini mesleğine adamış sanatçılardan oluşan bir topluluk. Gerçekten müthiş bir adanmışlıkla oradalar. Orada kendilerine ait bir dil de oluşturdular. Kocaeli halkına tiyatronun şifasından vazgeçmedikleri ve sahiplendikleri için ben kendi adıma teşekkür ederim. Çünkü seyirci sahiplendiğinde tiyatro görevini yerine getirmiş oluyor.” diye konuştu.

EKİP VE OYUNCU KADROSU

Yazan: Anton Pavloviç Çehov, Yönetmen: Mehmet Birkiye, Yönetmen Yardımcısı: Arzu Bigat Baril, Çeviren: Belgi Paksoy, Dramaturg: Melih Korukçu, Dekor Tasarımcısı: Efter Tunç, Işık Tasarımcısı: Cem Yılmazer, Kostüm Tasarımcısı: Ayşegül Alev, Koreograf: Tuğçe Tuna, Müzik: Fırat Akarcalı, Kukla: Ayten Öğütçü, Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Sezen Düzakar Çetindaş, Ezgi Özbalı, Nuri Karadeniz, H. Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Seda Güven Şahin, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Semih Eraslan, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Sarper Saydam, Nursel Çeliktürk.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı