VİVO Y Serisi Anneler Günü Özel Kampanyası İle Gönülleri Fethediyor

vivo, bu özel günde yalnızca bir gün değil her gün başımızın tacı olan annelerimize üstün teknolojiyi hediye ederken, bir kahve eşliğinde anıları yad etme fırsatı sunuyor. Teknolojinin adresleri Hepsiburada, Mediamarkt, Vatan ve Teknosa’dan

1-8 Mayıs tarihleri arasında vereceğiniz vivo Y serisi siparişlerinizde Türk Kahvesi Makinesi hediye!

Ucu bucağı olmayan sevgisi ve her zaman gösterdiği sabrı ile bizi bugünlere getiren annelerimize en iyiyi hediye etmenin tam zamanı. Her şeyin en güzelini hak eden annelerimiz teknoloji konusunda da en iyisini hak ediyor. Kilometrelerce uzakta olsalar da sıcacık sesleriyle bizi annelerimize bağlayan veya yüzlerindeki tebessümü tüm netliği ile görmemize imkân sunan akıllı telefonlar bu özel zamanlarda en güzel hediye seçeneği oluyor. vivo, annelerimize bu özel günlerde kendilerini daha özel hissettirecek hediye seçenekleri sunuyor.

vivo’nun yüksek teknolojiyi ulaşılabilir kıldığı Y serisi, göz alıcı tasarımı ve performansı ile annenizin kalbine sıcak bir dokunuş yapmanıza yardımcı oluyor. İleri teknolojinin son moda ile buluştuğu bu seri annelerinizin gözdesi olmaya geliyor.

vivo Y serisinde zengin özellikleri eşsiz dizaynı ile buluşturmasıyla öne çıkıyor. Y15s ve Y21 modellerinde 1600X720 HD+ çözünürlüklü, Y33s modelinde ise 2408X1080 Full HD+ çözünürlüklü ekranıyla anneniz bu telefonu elinden düşürmeyecek. Gerek çekilen fotoğrafların renk detaylarını parlak ve canlı şekilde yansıtma konusunda gerekse miniklerin oyun keyfini geniş ekranda üst düzeye çıkarma konusunda oldukça iddialı olan Y serisi siz tüm bunlara odaklanırken Mavi Işık Filtresiyle göz sağlığınızı korumayı da ihmal etmiyor.

Her koşulda çocuklarının ve torunlarının en güzel fotoğraf ve videolarını hep canlı birer anıymış gibi saklanmasına olanak tanıyan vivo Y Serisi modelleri ortaya çıkardığı görüntülerle görenleri hayran bırakıyor. Y15s ve Y21 modellerinde 13 MP’lik ana kameraya 2 MP’lik makro kamera eşlik ederken Y33s modelinde 50 MP ana kamera, 2 MP Bokeh kamerası ve 2 MP’lik süper makro kamerası ile tamamlanıyor. Böylece en ufak detayları bile fark eden annelerimizin hiçbir detayı kaçırmamasına da olanak tanıyor. Yapay Zeka arka kamera sistemi sayesinde Yüz Güzelliği, Panorama, Portre, Canlı Fotoğraf ve daha birçok özellik ile desteklenen eksiksiz kamera seti değerli anlarınızı hep canlı tutmak için geliyor.

Y serisi yıldızlarının en önemli özelliklerinden bir diğeri ise dev kapasitesi ile sağladığı pil ömrü. Gücünü kanıtlamış bu seri, uzun süren performans gücünü 5000 mAh’lik büyük pilinden alıyor. Anneleriniz gün boyu en sevdiği dizileri HD + Amoled ekranda izleyebilir, saatlerce sevdikleriyle görüntülü konuşabilir ya da torununun en sevdiği oyunu oynamasına izin verebilir. Tüm bunları yaparken sizleri yarı yolda bırakmayacak olan Y21 ve Y33s 18W hızlı şarj özelliği ile de annelerimiz her zaman ulaşılabilir oluyor.

Parlak yıldızların doğal ışıltısından ilham alan Y serisi modelleri, birçok rengi barındıran arka kapak tasarımlarıyla annelerinizin tarzını tamamlıyor ve bulunduğu her ortamda farklarını ortaya koymalarını sağlıyor.

vivo yılın en sevgi dolu gününde, Y15s, Y21 ve Y33s modellerini annelerimizin kalbini kazanacak bir kampanya ile sunuyor. 1-8 Mayıs tarihleri arasında Hepsiburada üzerinden yapacağınız vivo V23 5G, Y15s, Y21 ve Y33s akıllı telefon alışverişlerinde Anneler Gününe özel Tefal Türk Kahvesi Makinesi hediye fırsatıyla annelerinizin yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmanın tam zamanı! Ayrıca Mediamarkt, Vatan ve Teknosa mağazalarında yapacağınız vivo Y serisi akıllı telefon alışverişlerinde de Türk Kahvesi Makinesi hediyesi sizleri bekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı