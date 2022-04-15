VİVO’nun En Yenileri V23 5G ve Y33s Kaçırılmayacak Fırsatlar İle Hepsiburada’da

Heyecanla beklenen ve birçok ilke imza atan vivo V23 5G modeli Hepsiburada ayrıcalığı ile Türkiye’de ön satışa çıktı. Avantajlı ve keyifli alışverişin adresi Hepsiburada üzerinden verilecek V23 5G siparişlerinde şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken vivo TWS 2 kablosuz kulaklık hediye ediliyor! Ayrıca Türkiye’de üretilen vivo Y33s modeli de hepsiburada’dan verilen siparişlerde 30 Nisan’a kadar 400 lira hepsipapel hediyesiyle sunuluyor.

Akıllı telefon sektöründe lider olan vivo, ses getiren V23 5G yeni modelini Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi Hepsiburada ayrılacağı ile tüketicilerle buluşturuyor. Heyecanla beklenen vivo V23 5G, 12 – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında sadece Hepsiburada’da özel sürprizleriyle tüketicilere sunuluyor. Ön satış kampanyası ile Hepsiburada’dan yapılacak vivo V23 5G alışverişlerinde vivo TWS ANC Kablosuz Kulaklık hediyesi tüm vivo severleri bekliyor.

Birçok ilki gerçekleştirerek adını tarihe yazdıran vivo, V serisi ailesine katılan yeni modeliyle yine fark yaratan işlere imza atmaya devam ediyor. vivo V23 5G, Türkiye’de ilk olan renk değiştirebilen arka cam yüzeyi ve 50 MP geniş açılı otomatik odaklama özellikli çift ön kamerasıyla tüketiciyle buluşuyor.

Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışını kaynaklarına maruz bırakıldığında anında renk değiştirip yepyeni bir tasarıma bürünüyor. Bu özellik yaratıcılığınızla birleştiğinde telefonunuzu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi haline getiriyor. Doğanın ilham veren tonları kullanılarak geliştirilen renk değiştirme özelliğine sahip arka cam yüzeyi ile bu son derece şık görünümünün yanı sıra, arka yüzeyinde kullanılan Fluorite AG teknolojisiyle çeşitli aydınlatma koşullarında sizlere daha az yansıma sunarak pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi oluşturuyor. Şık görünümü, sıcak ve rahatlatıcı tonlardan soğuk ve keskin tonlara kadar değişen renk tonları ruh halinizdeki değişimleri yansıtıyor.

vivo V23 5G’de, Türkiye’de yine bir ilk olan 50MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera, 8MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla, hem muhteşem net fotoğraf çekebilir hem de ön kamerada bile süper geniş görüntüler yakalayabilirsiniz. Böylece herkesi bir grup selfie fotoğrafına dahil edememenin sıkıntısına da son verebilirsiniz.

Vivo V23 5G, öncelikle 12-20 Nisan tarihleri arasında Hepsiburada.com ön satış kampanyası ile tüketicilerle buluşurken 20 Nisan itibariyle de tüm yetkili online satış kanalları, operatörler ve teknoloji mağazalarında satışa çıkıyor.

Mükemmel Kullanıcı Deneyimi

V23 5G, akıllı telefon sektöründeki tüm kullanım alanlarında en üste seviye performansa imza atmak için yepyeni bir donanım ile geliyor.

vivo, diğer ürünlerinde olduğu gibi V23 5G’de de mümkün olan en iyi mobil deneyimini sizlere sunarak ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ediyor. Funtouch OS 12, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi arasında en iyi dengeyi sağlayarak bireysel ihtiyaçlara daha iyi hitap eden ince ayarlarıyla kullanıcıları karşılıyor. Kullanıcıların deneyimlerini basitleştirirken aynı anda daha estetik hale getiren iki yeni Widget’e sahip oluşuyla dikkat çekiyor.

Klasikten vazgeçemeyenler için Yıldız Tozu Işıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip Gün Işıltısı renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşan tarzın güçlü simgesi V23 5G 13.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Y33s 400 TL hepsipapel ile geliyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de kurulan ve yıllık beş milyon cihaz üretim kapasiteli vivo Türkiye fabrikasında üretimi gerçekleştirilen vivo Y33s modelleri hepsiburada’ya özel fırsat ile sunuluyor. Hepsiburada üzerinden yapılan Y33s alışverişlerinde kullanıcılar hediye 400 TL hepsipapelin sahibi oluyor.

Y serisi ile fiyat-performans ürün segmentinde zirvede yer alan vivo, Y33s modeli ile evde, işte veya oyun oyarken mükemmel bir deneyim sunmaya odaklanıyor. Güçlü pil, gelişmiş kamera, genişletilmiş RAM özelliği ve şık görünüm ile donatılmış yeni Y33s modeli gün boyu kullanıcılara eşlik ediyor.

Y33s modeli, 90,6 ekran-gövde oranına sahip 2408 x 1080 FHD + yüksek çözünürlüklü ekranı ile telefon kullanımını farklı bir boyuta taşıyor. 6,58 inç FHD+ hücre içi ekranı, parlak renkler ve canlı ayrıntılar sunarken parmak ucundan göze kadar rahat ve keyifli bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar filmlerden oyunlara kadar tüm içeriklerin keyfini mutlak netlikle çıkarmaya odaklanırken mavi ışık filtresine sahip Y33s göz sağlığını korumaya odaklanıyor.

8,00 mm’lik zarif gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil bulunuyor ve 18W hızlı şarj ve vivo Energy Guardian yöntemleri ile pil ömrünü dert etmekten kurtarıyor. Bu büyük pil günün her anında size güç ve enerji sağlıyor.

8 GB RAM’e sahip olmasıyla dur durak bilmeyen süper bir güç haline gelen bu modelde de uygulamalar arasında daha özgürce geçiş yapılabilmesi için tasarlanan 4 GB’a kadar boş ROM alanı genişletilebiliyor ve RAM olarak kullanılabiliyor. Üçlü kart yuvası sayesinde hem depolama alanını 1 TB’a kadar yükseltip sevilen müzik, film, fotoğraf ve videoları korkmadan kaydedebilir hem de çift sim kartı özelliği sayesinde tek telefon üzerinden hayatın akışını yakalama imkanı sunuyor.

Yaşamın en unutulmaz anlarını her zaman hatırlanacak birer anıya dönüştürmeye yardımcı olan Y33s, arka kapağında bulunan üç kamerası ile mobil fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşıyor. Yüksek çözünürlüklü 50 MP ana kamerası, 2 MP bokeh kamerası ve 2 MP süper makro kamerası her açıdan kamera deneyimine destek veriyor. Ön kısımda ise 16 MP’e sahip kamerası ile HD selfieler çekebilir, karanlık çöktüğünde bile net ve doğal sonuçlar elde edilebilmesini sağlayan süper gece selfiesi ile en net ve en doğal halinizi yansıtabilirsiniz.

Ayna Siyahı ve Gün Ortası Rüyası renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulan vivo Y33s, sahip olduğu güçlü görüntüleme teknolojilerini keşfetmeye davet eden özgün çift katmanlı tasarımı ve 4.999TL fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı