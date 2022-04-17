Vodafone Paydaş Çalıştayı Düzenledi

VODAFONE “ÇEVRESEL, SOSYAL, YÖNETİŞİM” FAALİYETLERİNİ PAYDAŞLARIYLA ŞEKİLLENDİRİYOR

Vodafone Türkiye, “Çevresel, Sosyal, Yönetişim” (ÇSY) performansını paydaşlarına aktarmak ve faaliyetlerine yönelik görüşlerini almak üzere Paydaş Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları, Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarından oluşan 27 kişilik bir paydaş grubu katıldı. Vodafone’un sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan “Amaç Odaklı Vodafone” yaklaşımının da aktarıldığı çalıştayda, Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre değer alanlarında paydaşlardan görüşleri alındı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, paydaş ekosistemine yönelik iletişim çalışmalarına devam ediyor. Vodafone, farklı paydaşların beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini dinlemek ve paydaşları ile uzun vadeli etkin ilişki kurmak üzere düzenlediği Paydaş Çalıştaylarına bir yenisini daha ekledi.Vodafone’un amaç odaklı çalışmalarının aktarıldığı ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında paydaş görüşlerinin alındığı çalıştaya sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları, tedarikçiler, iş ortakları ve Vodafone çalışanlarından oluşan 27 kişilik bir paydaş grubu katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Şirketlerin uzun vadede var olabilmesini sağlayacak ana etmenlerden biri paydaşlarıyla olan ilişkileri. Sürdürülebilir başarı için, tüm paydaşları kapsayan, ortak değer yaratan politikalar izlenmesi gerekiyor. Vodafone olarak, paydaşlarımızın geri bildirimlerini almayı, beklentilerini dinlemeyi ve bu beklentileri karşılayacak aksiyonlar gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre alanlarında paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu süreçte çoğulcu bakış açısı ile çok paydaşlı hareket etmenin ve birlikte çözüm geliştirmenin önemine inanıyoruz. Bu düşüncelerle düzenlediğimiz Paydaş Çalıştayı ile bir kez daha paydaşlarımıza Çevresel, Sosyal, Yönetişim performansımızı aktardık ve faaliyetlerimize yönelik görüşlerini aldık. Çalıştayımıza katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vodafone olarak, önümüzdeki dönemde de paydaşlarımızla birlikte kapsayıcı ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeye devam edeceğiz.”

Paydaş görüşleri ÇSY raporuna girdi sağlayacak

Vodafone Türkiye Paydaş Çalıştayı’nda 6 moderatörün yönetiminde 2 saat boyunca paydaş beklentileri ve çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştayda dijital dönüşüm, dijital uçurumun kapatılması, kadın istihdamı ve kadınların ekonomiye katılımı, genç istihdamı ve gençlerin iyi olma halleri, bireysel ve kurumsal müşterilerin karbon salımı kaynaklı çevresel etkilerini azaltarak iklim krizi ile mücadele, elektronik atıkların toplanması ve yeniden kazanımı gibi konularda paydaşlar fikir geliştirdiler. Çalıştayın çıktıları Vodafone’un bir sonraki Çevresel, Sosyal, Yönetişim Raporu’na girdi sağlarken, aynı zamanda yıl boyunca paydaş beklentilerini ne yönde karşılaması gerektiğine dair Vodafone’a yol gösterecek.

Amaç odaklı Vodafone

Vodafone, tüm dünyada “amaç odaklı şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Amacı daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak olan Vodafone, Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olarak belirlediği odak alanlarında paydaşları için değer yaratıyor. Buna göre, teknolojinin gücünü kullanarak toplumun dijitalleşmesi için çalışıyor, herkes için kapsayıcı olma ve toplumda kimseyi geride bırakmadan çalışma anlayışını benimsiyor, çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı