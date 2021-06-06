Vodafone’dan İstanbullulara sınırsız Youtube hediyesi

Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasına sahip operatörü Vodafone, İstanbul genelinde yaptığı ek yatırımlarla 4.5G kapasite pahalarını 20 oranında artırdı. Yeni Jenerasyon Kapsama teknolojisini özel bir kampanyayla duyuran Vodafone, İstanbul’daki tüm kişisel müşterilerine YouTube’u sınırsız kullanma imkânı sunan Görüntü Pass paketi armağan edecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 4.5G’deki geniş kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam ediyor. En yeterli dijital müşteri tecrübesini sunma gayesiyle yatırımlarının 99’unu teknolojiye ayıran Vodafone, Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği ek yatırımlarla İstanbul vilayetindeki 4.5G kapasite pahalarını 20 oranında artırırken, İstanbul nüfusunun 99,9’unu 4.5G şebekesiyle kapsamış oldu.

Vodafone’dan kesintisiz görüntü tecrübesi

Yeni Jenerasyon Kapsama teknolojisi için özel bir kampanya da başlatan Vodafone, İstanbul’daki tüm ferdi müşterilerine YouTube’u sınırsızkullanma imkânı sunan Görüntü Pass paketi armağan ederek, güçlendirilmiş 4.5G kapsamasıyla kesintisiz görüntü tecrübesini özgürce yaşatacak. Sınırsız YouTube ikramı, Vodafone’a yeni gelen kişisel müşteriler için birinci 3 ay boyunca geçerli olurken, mevcut Vodafone ferdi müşterileri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden alınabilecek ve 1 hafta mühletle geçerli olacak

Mevzuyu pahalandıran Vodafone Türkiye İcra Konseyi Lider Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, yeni kuşak temas ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en düzgün dijital tecrübesi yaşatma maksadıyla irtibat süratimizi ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin 81 vilayetinde 23 bini aşkın 4.5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatörüz. Baz istasyonlarımızın 96,5’ini 4.5G dayanaklı hale getirdik. Halihazırda, Türkiye genelinde 17,8 milyonu aşkın etkin kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4.5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Mart ayından bu yana yaptığımız ek yatırımlarla İstanbul vilayetindeki 4.5G kapasite kıymetlerimizi 20 oranında artırdık. Yeni Jenerasyon Kapsama teknolojimiz ile özel bir kampanya da başlattık. Buna nazaran, yeni gelen yahut mevcut müşteri olarak ayırt etmeksizin, İstanbul’daki tüm ferdi müşterilerimize YouTube’u sınırsız kullanma imkânı sunan Görüntü Pass paketi ikram edeceğiz. Böylelikle İstanbullular, güçlendirilmiş 4.5G kapsamamızla yaz boyunca sınırsız görüntü tecrübesinin keyfine varacak. Vodafone olarak, 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

500 yeni satış noktası

İstanbul genelinde bayi kanalına yönelik yatırımlarını da artıran Vodafone, vilayet genelindeki kapsama gücünü tüm müşterilerinin deneyimleyebilmesi için 500 yeni satış noktasını da ekosistemine dahil ediyor.

Şebekesinde 100 yenilenebilir güç kullanan birinci ve tek operatör

Yaptığı yatırımlarda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da önceliklendiren Vodafone tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir güç kaynaklarından satın alarak 100 yenilenebilir güç maksadına planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı. Vodafone böylelikle, şebekesinin tamamında 100 yenilenebilir güç kullanan birinci ve tek operatör oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı