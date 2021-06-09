Volkswagen Live! Görüntülü Görüşme Uygulaması ile Volkswagen’den Yeni Bir Dijital Müşteri Deneyimi

Volkswagen Binek Araç, satış hizmetlerinin dijitalleştirilmesi tarafındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor: Volkswagen Live! Manzaralı Görüşme Uygulaması.

Uygulama sayesinde, bilhassa pandemi periyodunda Volkswagen Yetkili Satıcılarına gidemeyen müşterilerini showroom’daymış üzere ağırlayan, manzaralı bir formda araç tanıtımı yapan, stok durumu, fiyat bilgisi ve ödeme şartları hakkında bilgi veren marka, dijital müşteri tecrübesinde adeta bir sonraki düzeye geçiyor.

Pandemi, hayatımıza dahil ettiği ‘Yeni Normal’ süreç ile birlikte alışık olduğumuzun dışında yeni metot ve uygulamaları beraberinde getirdi. Sıhhat öncelikli bu yeni hayat şekli, müşteri davranışlarında daha dijital ve daha sağlam yollara eğilimi hızlandırdı. Artık gündelik hayatımızda alışılagelen yüz yüze alışverişlerin yerini çevrimiçi platformlarda dijital tecrübeler alıyor.

Online’dan Offline’a kesintisiz bir müşteri tecrübesini hedefleyen Volkswagen Binek Araç da bunun son örneği olarak, müşterilerinin yetkili satıcılarına gitmesine gerek kalmadan diledikleri yerden, diledikleri vakit Volkswagen Satış Danışmanları ile görüşebilmelerini sağlayacak Volkswagen Live! İmajlı Görüşme Uygulamasını hayata geçirdi.

Kısa bir form doldurmak kâfi

İçinde bulunduğumuz periyot kaideleri göz önüne alınarak titizlikle geliştirilen Volkswagen Live! müşterilerin showroomlara gitmelerine gerek kalmadan, web sitesi (binekarac.vw.com.tr) üzerinden dolduracakları kısa bir form ile hizmet almalarına imkan tanıyor.

Volkswagen Live! sayesinde satış danışmanıyla manzaralı olarak görüşmek için Volkswagen Binek Araç resmi web sitesine girerek, Manzaralı Görüşme Randevu Formu’nu doldurmak kâfi.

Farklı bir manzaralı görüşme uygulaması indirmeye gerek olmaksızın, direkt olarak akıllı telefonlarının ya da bilgisayarlarının web tarayıcıları üzerinden bu görüşmeyi gerçekleştirebilen kullanıcılar, ultra yüksek imaj ve ses kalitesi ile showroomlara gitmeye gerek kalmadan hayallerindeki Volkswagen modelleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı