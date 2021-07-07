Volvo Trucks, yeni Volvo FM’i tanıttı

Temsa İş Makinalarının distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, daha yüksek düzeyde konfor, güvenlik ve yakıt verimliliği sağlayan yeni Volvo FM’in tanıtımını gerçekleştirdi.

Volvo Trucks Lideri Roger Alm, “Geliştirilmiş görüş alanına sahip yeni Volvo FM, tüm segmentlerde en âlâ çalışma alanını sunmak üzere tasarlandı. Nakliyat dalının en kıymetli bedelleri ortasında yer alan şoförler, yeni Volvo FM ile operasyonlarını muvaffakiyetle yürütebilecek. Bu kadar konforlu ve çok istikametli bir aracı dalın beğenisine sunmaktan çok memnunuz.” dedi.

Şoförler için inşa edilmiş taşınabilir ofis

Yeni Volvo FM’in kabini, bir metreküpe kadar ekstra alan ve daha fazla ışık sağlayan yükseltilmiş A sütunlarına sahip. Daha fazla saklama alanı sunan Yeni Volvo FM’in iç yeri, yeni renkleri ve dinamik ekranlı yeni gösterge paneli ile fark yaratıyor. Yeni gösterge paneli, şoförün sürüş durumuna bağlı olarak kıymetli bilgileri kolay kolay görebileceği ve dört farklı ekran görünümü ortasında seçim yapabileceği kullanıcı dostu bir orta yüze ve 12 inçlik yüksek ekran çözünürlüğüne sahip. Gelecekteki güncellemelere ve kontaklı hizmetlere hazır olan gösterge tablosu, şoförün etkileşimlerini kolaylaştırmak ve kritik bilgilere erişirken dikkat dağıtıcı ögeleri en aza indirmek üzere tasarlandı.

Yeni Volvo FM’de isteğe bağlı olarak 9 inçlik bir yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlence, navigasyon takviyesi, sürüş bilgileri ve kamerayla izleme özelliği sunuluyor. Erişimi kolay olan yan ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler, sesli komut yahut direkt dokunmatik ekran denetim paneli ile şoförün birçok istikametten etkileşim kurmasına imkan tanıyor. Bununla birlikte, hem gösterge tablosunda, hem de yan ekranda çok sayıda lisan seçeneği bulunuyor. Şoför odaklı yaklaşımı merkezine alan Volvo Trucks ek olarak, direksiyon simidinin yeni yatırılabilir kolon seçeneğiyle kullanıcılarına daha ergonomik bir sürüş konumu sağlıyor.

Volvo Trucks Tasarım Sorumlusu Carina Byström, yeni Volvo FM’in şoförler için sağladığı fırsatlar için şunları söyledi: “Sürücüler için inançlı, konforlu ve ferah olanı sunma yolunda hedefine ulaşan yeni Volvo FM, eser gamımızda yer alan çok istikametli bir araç. Yeni Volvo FM’de yer alan alçaltılmış kapı çizgisi, yeni dikiz aynaları ve yolcu köşe kamerası ile epey geniş açılı bir görüş elde ettik.”

Yüksek konfor için güzelleştirilmiş hayat alanı

Yeni yataklı kabin, yükseltilmiş yatak ve uygunlaştırılmış saklama alanlarına sahip . Ergonomik olarak tasarlanan yeni ve daha ince I-Shift vites kolu, koltuk durumundan yatak konumuna geçmede kolaylık sağlıyor. Soğuk, sıcak ve gürültüyü engellemeye yardımcı olan güçlendirilmiş yalıtımı sayesinde kabin konforu daha da üst taşınıyor.

Bahadır görünümüyle yenilenen dış tasarım

Yeni Volvo FM’in dış tasarımı, kamyonların temel aldığı akıllı teknolojileri yansıtan dizayna sahip yeni “V” halinde farlarla ön plana çıkıyor. Markanın kimliğini yansıtan Volvo logosu ve yeni ön ızgara paneli, daha yiğit ve kendinden emin bir görünüm sunuyor.

Yeni ve otomatik güvenlik özellikleri

Şoförler için uygunlaştırılmış görüşün yanı sıra, yeni Volvo FM’in güvenliği artırılan öbür özellikleri ortasında, yokuş aşağı inerken istenmeyen hızlanmayı önlemek için azamî suratı ayarlayan yokuş iniş sürat sabitleyicisi ve 0 km/saat dahil tüm süratlerde çalışan Adaptif Sürat Sabitleyici (ACC) bulunuyor.

Acil Durum Fren Dayanaklı Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite Denetimi üzere güvenlik özellikleri için bir ön şart olan Elektronik Denetimli Fren Sistemi (EBS) yeni Volvo FM’de standart olarak bulunuyor. Şerit Müdafaa Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksiyon seçeneği de opsiyonel olarak sunuluyor.



Yeni Volvo FM’de ayrıyeten yol işaretlerini tanıma sistemi sayesinde şerit değiştirme kısıtlamaları, yol çeşidi ve sürat sonlarının tespiti ile sürüş güvenliği daha da geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için görüş, yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan yolcu tarafı köşe kamerasının eklenmesiyle daha da güzelleştirildi.

Yüksek verimlilik ve geliştirilmiş yakıt tasarrufu

Mevcut yürüyen aksam ve şasi konfigürasyonlarının çeşitliliği, yeni Volvo FM’in çok çeşitli uygulamalarda daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayacak biçimde özelleştirilebiliyor. Avara ve itici aksların dönüş açılarında yapılan iyileştirmeler kamyona, ağır kent trafiğinde tam manasıyla kullanılabilen harika hareket kabiliyeti de sağlıyor.

Yeni Volvo FM hakkında bilgiler

Kabinler: Yataksız kabin, Yataksız alçak kabin, Yataklı kabin, Yataklı alçak kabin, Globetrotter kabin, Grup kabini. Ferdî tasarım için dış ve iç döşeme paketleri.

Motorlar: Dizel motorlar farklı emisyon standartlarıyla sunuluyor. Volvo FM’in seçili pazarlarda Euro 6, D Kademesi uyumlu, gazlı LNG motor seçeneği de mevcut.

Vites değiştirme sistemi: Farklı uygulama alanları için I-Shift yazılım paketi.

Lambalar: Halojen yahut LED farlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı