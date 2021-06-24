Warble Medya artık Albüm Distrübütörü olduğunu duyurdu!

Sanat, Medya ve TV dünyasından pek çok ismin basın danışmanlığı ve PR hizmetlerini yürüten Warble Medya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruyla albüm distrübütörü olduğunu resmen duyurdu. Bunun akabinde pek çok albümü tüm dijital platformlarda yayınlayan Warble Medya, albüm dağıtımı ve dijital albüm distrübütörü konusundaki profesyonelliğini de kanıtladı. Firmadan yapılan açıklamalarda albümlerini çıkarmak için kendilerini tercih eden sanatkarlara Spotify’da mavi tikli onaylı profil, Spotify artist hesabı, Deezer artist hesabı, Apple music artist hesabı, Amazon Music artist hesabı ve Youtube Resmi Sanatçı profili açma konusunda takviyelerde bulunduklarını, NETD üzerinden klipleri yayınlayabildikleri bilgileri de yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı