WatchGuard Cloud ile yeni serüven başlıyor

Ağ güvenliği ve zekası, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), gelişmiş uç nokta muhafazası ve inançlı Wi-Fi alanlarında dünya başkanı olan WatchGuard Technologies, daha evvel Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Panda Endpoint Protection ve Panda Endpoint Protection Plus olarak bilinen WatchGuard Endpoint Security eser ailesini WatchGuard Cloud’a entegre ettiğini duyurdu böylece iş ortakları ve müşteriler artık WatchGuard Cloud aracılığıyla uç nokta güvenliklerini, ağ güvenliklerini, MFA hizmetlerini dağıtabiliyor ve yönetebiliyor. Bu durum ise onların güvenlik dağıtımını sisteme sokmalarına, operasyonları kolaylaştırmalarına, satıcıları birleştirmelerine, iş büyümesini ve karlılığını desteklemelerine imkan tanıyor.

“Misyonumuz MSP’lerin hayallerindeki güvenlik platformunu oluşturmak”

“WatchGuard’ın harekete geçirici misyonu, MSP’lerin hayallerindeki güvenlik platformunu oluşturmaktır. Panda Security’yi satın aldıktan bir yıldan kısa bir mühlet sonra ileriye gerçek değerli bir adım daha attık” tabirinde bulunan WatchGuard Eser İdaresinden Sorumlu Kıdemli Lider Yardımcısı Andrew Young, “MSP’ler, kritik güvenlik hizmetleri ortasında daha fazla uyum sunan bir platforma gereksinim duyuyor. MSP’lerin müşteriler için tam muhafaza sağlamasına imkan tanıyan bir Birleşik Güvenlik Platformu (USP) olarak yeni kuşak antivirüs, yapay zeka takviyeli uç nokta algılama ve yanıtlama, ağ güvenliği ve kimlik doğrulama hizmetleri sunuyoruz. Yönetmeyi ise her zamankinden daha kolay ve akıcı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

WatchGuard Cloud ile merkezi idare kolaylığı sağlanıyor

WatchGuard Cloud platformu, WatchGuard eser kategorileri iş ortaklarının sunduklarından bağımsız olarak çeşitli operasyonel avantajlar sunuyor. MSP’ler eserleri kendi iş modellerine en uygun biçimde tedarik etmek için sabit vadeli mukavelelerden, WatchGuard Point’lerden, esnek aylık ve kullanıma dayalı aboneliklerden yararlanabiliyor ayrıyeten lisansların yükseltilmesi, genişletilmesi ve devredilmesi için esnek seçeneklerin yanı sıra iş ortaklarının çok katmanlı, çok kiracılı ortamlarda uygulayabileceği kolay suram ve şablon tabanlı yapılandırmaları da destekliyor.

Bu entegrasyon, WatchGuard tarafından yapılan WatchGuard Cloud geliştirmeleri ile MSP etkinleştirmeye devam eden taahhüdün ve yatırımın en son örneğini oluşturuyor. İş ortakları ve müşteriler 2019’dan beri Firebox güvenlik ortamlarını ve AuthPoint MFA dağıtımlarını bu tek arayüz üzerinden yönetiyor. Ocak 2020’de WatchGuard; tehdit istihbaratını, korelasyonu ve puanlamayı ağdan kullanıcıya WatchGuard güvenlik yığınında birleştirmek için WatchGuard Cloud içindeki ThreatSync özelliklerini tanıttı artık WatchGuard Endpoint Security tahlillerinin eklenmesiyle WatchGuard, gerçek bir Birleşik Güvenlik Platformu sağlamak için ağlar, uç noktalar ve kimlikler için muhafaza sağlamayı merkezileştiriyor.

“WatchGuard Cloud’a uç nokta güvenlik hizmetleri eklemek MSP işimiz için büyük bir oyun değiştirici” sözüne yer veren Servicepark Bilişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Kemal Karabayır, “Artık tüm güvenlik tekliflerimizi ağdan uç noktaya kadar tek bir birleşik platformda yönetebiliyor; birinci dağıtım ve suram etabından itibaren lisans idaresi, yenilemeler ve raporlamaya kadar her şeyi basitleştirebiliyoruz” kelamlarını ekledi.

Yeni Endpoint Security eser ailesi faaliyete geçiyor

Entegrasyonun bir modülü olarak, daha evvel Panda Endpoint Protection ve Panda Endpoint Protection Plus olarak bilinen bağımsız eserler artık WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform) eserini içerirken; Panda Adaptive Defense artık WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response), Panda Adaptive Defense 360 ise artık WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response) olarak kullanılıyor.

Hibya Haber Ajansı