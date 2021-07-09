Watsons Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Markalar Diamond 1.lik Ödülünün Sahibi Oldu

Türkiye’nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi.

140 bin markanın, 7 milyon kişisel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 20 yıllık deneyimiyle kusursuz müşteri tecrübesini yaşatan markaları 6. kere belirledi. Firmaların şikayet bilgileri, pazar hisseleri ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Tecrübe Endeksi araştırması sonuçlarına nazaran, tüketicisine harika müşteri tecrübesi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreni’nde Watsons, Müşteri Memnuniyetini En Güzel Yaşatan Markalar “Kozmetik Mağaza Zinciri” kategorisinde Diamond 1.lik ödülünün sahibi oldu.

Watsons’tan eser yahut hizmet alan müşterilerin şikayetlerinin şikayetvar.com üzerinden yayımlanmasından 72 saat sonra gönderilen anketlerin aşağıdaki parametreler baz alınarak çözümlenmesiyle Watsons “Kozmetik Mağaza Zinciri” kategorisinde Diamond 1.lik ödülünün sahibi oldu!

Müşterilerin şikayetlerinin yayımlanmasının akabinde süratli bir halde kendileri ile bağlantıya geçilmesi,

Sürecinin takibinin sağlandığının aktarılması,

Sürecin uzadığı durumlarda orta bilgilendirme aramalarının yapılması,

Müşterilere ulaşılamadığı durumlarda ulaşılamadı SMS’i atılması,

Mağduriyetin yaşandığı durumlarda müşteri memnuniyetinin sağlanması,

Empati ve samimiyet kurulması

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı