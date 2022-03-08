Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz İkinci Kez “Fortune 50 CMO” Listesi’nde!

Türkiye’nin En Prestijli İş İnsanları Listelerinin Sahibi

Fortune Türkiye 2022 “Fortune 50 CMO Listesi”ni Açıkladı!

Dijital dönüşüm, yenilik ve veriye dayalı müşteri deneyimi sağlama konusunda önemli göreve sahip CMO’ların 80’i şirketlerinin dijital dönüşüm yolculuklarında ve marka deneyiminin duygusal yönünü dengeleme noktasında önemli sorumluluklar üstleniyorlar.

Fortune Türkiye’nin Global ve Avrupa ofisleriyle ortaklaşa hazırladığı; Türkiye’deki en başarılı Pazarlama Liderlerinin Avrupa ve dünyadaki çalışmalarını, eğitimlerini, kariyer süreçlerini takibe alarak ve Fortune 500 listesindeki şirketlerin C-Level yöneticilerinin performanslarını baz alarak belirlediği “Türkiye’de geleceğe yön veren ve olağanüstü stratejilerle öne çıkan 50 pazarlama lideri” olarak nitelendirilen

“2022 Fortune 50 CMO Listesi” açıklandı.

Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz, 2020 yılında “Fortune En Etkin 50 CMO” listesinde yer almasının ardından, ikinci kez Fortune Türkiye’nin hazırladığı “2022 Fortune 50 CMO Listesi”nde yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı