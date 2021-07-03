Wolf Erlbruch’un kaleminden, Korkunç Beşler

Eski bir köprünün altında buluşan sıradışı bir takımın kıssasını anlatan Fecî Beşler, daima kitap logosu ile 25 Haziran’da raflarda olacak.

Alman illüstratör ve çocuk kitapları müellifi Wolf Erlbruch’un kaleme aldığı Dehşetli Beşler, minik okurlarını sıradışı bir takımın öyküsüne devat ediyor.

Dehşetli Beşler eski bir köprünün altında buluşuyor… Onları bir ortaya getiren şey ise makus niyetleri değil, kırık kalpleri. Memnun olmak için nasıl göründüklerinin bir değerinin olmadığının farkındalar. Asıl kıymetli olan nasıl tavır alacakları.

Dehşetli Beşler, daima kitap logosuyla 25 Haziran’da raflarda yerini alacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı