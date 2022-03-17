WoodTech, ağaç işleme makine sektörünün 2022 ihracatına katkı sağlayacak

Ağaç işleme makine sektörü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22-26 Ekim 2022 tarihleri arasında buluşacak. Reed Tüyap Fuarcılık tarafından Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile düzenlenecek WoodTech Fuarı ve Mobilya Aksesuar Sanayiciler Derneği (MAKSDER) iş birliği ile düzenlenecek Intermob Fuarı eş zamanlı olarak tamamlayıcı sektörlerin buluşma noktası olacak.

Son yıllarda adeta ihracat atağı yapan ağaç işleme makine sektörü, dünyayla yarışabilecek ürün kalitesi ve fiyat dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 122 milyon doları aşkın ihracatla ülkemiz ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayan sektör, bu yıl da ihracat hedefleri için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Buradan alınan güçle eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlenen WoodTech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ve Intermob Uluslararası Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, bu yıl Ekim ayında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçi ve katılımcılarına kapılarını açacak.

Hibrit fuarla güçlü iş birlikleri

WoodTech ve Intermob’un düzenlendiği her yıl sektörün ihracat rakamlarına ve sürdürülebilir iş birliklerine vesile olduğunu belirten Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “Ağaç işleme makine ve yan sanayileri sektöründe faaliyet gösteren önemli firmaları bu yıl da eş zamanlı düzenlenecek olan iki fuarımızda profesyonel ziyaretçilerimizle bir araya getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle uzun yıllardır dijitale yaptığımız yatırımlarla hibrit fuarcılığın Türkiye’deki öncüsü olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu önemli sektör için de hibrit fuarcılık vizyonumuzu kullanarak, ağaç işleme makine ve yan sanayi profesyonellerini fiziki fuarımızın yanı sıra dijital ortamda da buluşturarak iş birliklerinin uzun soluklu olmasına imkan sağlayacağız. Dijital evrenimiz MyTüyap’ın Business Connect platformuyla dünyanın herhangi bir yerinde bulunan hedef ziyaretçilerimizi katılımcılarımızla online olarak da bir araya getireceğiz. Bunun yanı sıra Tüyap’ın 4 ülkede bulunan yurt dışı ofisleri ile RX’in (Reed Exhibitions) geniş ağı sayesinde yabancı iş insanlarını fuar merkezimizde ağırlayarak, sektörün ihracat hedefine yadsınamaz bir katkı sunacağız. WoodTech ve Intermob Fuarlarımız için iş birliği yaptığımız AİMSAD’a ve MAKSDER’e verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen yılın verileri dikkat çekiyor

Geçtiğimiz yıl düzenlenen WoodTech ve Intermob fuarlarında 26 ülkeden 584 firma ve firma temsilciliği katılım gösterirken, 112 ülkeden 51.980 sektör profesyoneli fuarı ziyaret etmişti. Ayrıca 22 ülkeden planlı alım heyetleri de fuarda yeni iş birliklerine sahne olmuştu. Katılımcıların geçen yılki memnuniyet oranı ise rekor seviyede, 97,2 bandında gerçekleşti.

Avrupalı ziyaretçiler fuara akın edecek

Son 2 yıldır Çin’in yaşadığı lojistik krizi, Türkiye’nin ön plana çıkmasına vesile oldu. Bunun yanı sıra Avrupa’da bir süredir düzenli fuarcılık faaliyetlerinin yapılamaması da yine ülkeye ihtisas fuarları için gelen Avrupalı ziyaretçi sayısını arttırdı. WoodTech ve Intermob Fuarları’nda geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçiler başı çekiyordu, bu yıl ise söz konusu nedenlerden dolayı Avrupalı ziyaretçilerin fuarda öne çıkması bekleniyor. Avrupalı ziyaretçilerin gelmesiyle beraber ağaç işleme makine sektörü ise ülke çeşitliliği ile ihracat hedeflerine bir adım daha yaklaşacak.

Hedef pazar fırsatı

WoodTech ve Intermob Fuarları, 22-26 Ekim 2022 tarihlerinde önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmak üzere, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen katılımcıları için etkin bir ticaret platformu olmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı