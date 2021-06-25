World Medicine, İSO 500 Listesi’nde

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), geçtiğimiz günlerde açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasına nazaran World Medicine listede 390’ıncı sırada yerini aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), geçtiğimiz günlerde açıkladığı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırmasına nazaran World Medicine listede 390’ıncı sırada yerini aldı. World Medicine İdare Heyeti Lider Yardımcısı Sohrab Mammadov, “World Medicine olarak bu listede birinci sefer yerimizi almanın memnunluğunu yaşıyoruz. Üretim faaliyetlerimizin her yıl daha da üstüne koyarak ilerliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi ana üretim ve merkez üssü haline getirmeyi ve ilaç ihracatında Türkiye’nin başkan firması olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

World Medicine, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve bölüm için en pahalı bilgileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına 390’ıncı sıradan giriş yaptı.

Türkiye’de 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten World Medicine İdare Heyeti Lider Yardımcısı Sohrab Mammadov,“Çalışma ve üretim faaliyetlerimizi her yıl artırarak bir adım daha ileri taşımaya kıymet veriyoruz. Yeni başarılara imza atmayı sürdürüyor, amaçlarımıza emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl birinci defa yer aldığımız ISO 500 listesinde önümüzdeki devir daha üst sıralarda yer almayı ve Türkiye’ye paha katan çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl ihracatta gösterdiği başarılı performans ile İKMİB’in “İhracatın Yıldızları-İlaç İhracatı” kategorisinde ikinci olan World Medicine, bu yıl ISO 500 listesine de girerek daha evvelki yıllarda bu listede yer alan birçok ilaç ve eczacılık firmasını geride bırakıp sektörel olarak 5. sırada yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı