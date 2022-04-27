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Ana Sayfa Teknoloji 27 Nisan 2022 11 Görüntüleme

WW3’den İlk Oyun İçi Türkçe Ekran Görüntüleri Geldi

WW3’den İlk Oyun İçi Türkçe Ekran Görüntüleri Geldi

The 4 Winds Entertainment’ın yeni oyunu WW3’nin geliştirme sürecine dair güncellemeler ve heyecan verici haberler paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu bağlamda Türkçe’nin oyuna eklenmesi sürecinde kaydedilen ilerlemeyle ilgili sizlere bilgi vermek istedik.

Ekteki görseller ana menü, silah özelleştirme ekranı, oyun içi sırt çantası ve donanım seçim ekranı gibi geliştirme sürümünden alınmış oyun içi ekran görüntülerinden oluşmakta. Oyundaki her şeyi çevirmek için çalışıyor, her şeyin sorunsuzca çalıştığından emin olmak için çevirileri aşamalı olarak geliştirme sürümüne ekliyoruz. Türkçe seslendirmeleri de oyuna eklemeye ve test etmeye başladık.

Konuyla ilgili sorularınızı sormak, T4W şirketinin İletişim ve Yerelleştirme Müdürü Nazih Fares ile görüşmek veya oyun hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen resmi Türkçe web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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