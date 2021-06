Wyndham Grand İzmir Özdilek’e 4. kez “Best Of” Ödülü

Dünya çapındaki Wyndham Grand otelleri ortasında yapılan kıymetlendirme sonucunda “Best of Wyndham Grand” mükafatları sahiplerini buldu.

Özdilek Otel ve Turizm’in başarılı otellerinden Wyndham Grand İzmir Özdilek, son üç yılda olduğu üzere 4. defa Best of Wyndham Grand mükafatını almaya hak kazandı.

Mevzuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam, “Otelimiz Best of Wyndham Grand ödülünün üst üste 4. kere sahibi oldu. Bu ödül, amacımızdan şaşmadan, durmaksızın çalışmamızın bir sonucudur. Bizim maksadımız, otelimize gelen her konuğun yüzde 100 memnuniyetini sağlamak ve önümüzdeki yıllarda da başarılarımıza yenilerini katarak hoş sonuçlar almaya devam etmektir. Memnuniyetle söylemeliyim ki bu gayemize en hoş formda ulaşmış bulunuyoruz. Otelimizin bu mükafata layık görülmesinde emeği geçen, özveri ile geceli gündüzlü çalışan siz değerli çalışma arkadaşlarıma şahsım ve Özdilek Holding ismine teşekkür ederim” dedi.

Yaz tatili için keyifli ve inançlı bir rota

Wyndham Grand İzmir Özdilek, İzmir Körfezi’ne hâkim, deniz kıyısındaki ayrıcalıklı pozisyonuyla 5 yıldızlı lüks bir kent oteli olarak hizmet veriyor. Deniz ve tabiat görünümlü lüks odalarda, konuklara memleketler arası beş yıldızlı otelden beklenen kalitede konfor sunuluyor. Otel, Covid-19 virüsü ile çaba kapsamında süreçlerini Wyndham Hotels & Resorts, Dünya Sıhhat Örgütü, T.C. Sıhhat Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde uygulayarak ziyaretçilerini kabul ediyor.

Yaz tatili için epey keyifli bir rota olan İzmir’i tercih edecek ziyaretçiler, deniz ve tabiatın kucağında dinlenmenin yanı sıra tarihi bir seyahat rotası da oluşturarak, Wyndham Grand İzmir Özdilek’in imkanlarından en düzgün halde faydalanabiliyorlar. Cümbüş ve spor dolu bir tatil geçirme fırsatı yakalayacak konuklar, otelin içinde bulunan Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal & Wellness Center da; Spa & Wellness Center, açık havuz, kapalı havuz, termal havuz & jakuzi, Türk hamamı, saunalar, buhar odası ve fitness center’dan tatil boyunca fiyatsız yararlanabiliyorlar. Ziyaretçiler ayrıyeten otelin bünyesinde hizmet veren ve terasının hakim olduğu görünümü ile Türk ve dünya mutfaklarına ilişkin lezzetlerin sunulduğu Carême Restaurant’ta eşsiz yemeklerin tadını çıkarıyorlar.

