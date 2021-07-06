Xiaomi, 2021 yılının en değerli 100 küresel markası arasında 70’inci sıraya yerleşti

Kantar’a nazaran geçen yıla kıyasla marka pahası yüzde 50 artan Xiaomi üst üste üç yıldır listede yer almaya devam ediyor.

Global teknoloji başkanı Xiaomi, 24,8 milyar ABD doları marka kıymetiyle (yıllık yüzde 50 artış) Kantar BrandZ’ın En Bedelli 100 Global Marka 2021 listesinde 11 sıra yükselerek 70’inci sırada yer aldı. Xiaomi’nin 2021 yılında dünyanın en kıymetli 100 markasından biri olarak yayında üç yıldır üst üste yayında yer alması, şirketin dünya genelinde herkesin yenilikçi teknolojiler aracılığıyla daha âlâ bir ömür sürmesini sağlamak ismine durmaksızın en adil fiyatlarla en düzgün eserleri üretme misyonunun değerli bir delili olarak öne çıkıyor.

Xiaomi’nin en son teknoloji ve inovasyonlara yönelik arayışı, şirketin gelişiminin ve büyümesinin temelini oluşturuyor. Bu sayede eserlerine daha fazla dayanıklılık, üstün süratli şarj yetenekleri ve daha yüksek performans üzere gelişmiş özellikler ekleyebiliyor. Bu inovasyonlar, şirketin teknolojik yeniliklerin sonlarını genişletmeye yönelik eforlarının kıymetli bir delili olarak öne çıkıyor. Xiaomi’nin inovasyonlara olan bağlılığı, şirketi Nisan ayında “En Yenilikçi Şirketler 2021” listesine seçen Boston Consulting Group (BCG) tarafından da tanındı. Böylelikle Xiaomi listeye dördüncü sefer girmiş oldu.

Xiaomi ayrıyeten Mi Fanlarının ve dünyanın dört bir yanından kullanıcıların itimadı ve takviyesi sayesinde, “En Pahalı 100 Global Marka” listesinin Tüketici Teknolojileri kategorisinde birinci 5 marka ortasında yer alma muvaffakiyetini gösterdi. Kantar BrandZ, dünyanın en kapsamlı marka kıymeti çalışmasıyla elde edilen araştırmaların yanı sıra dal önderi marka değerlemelerini de benimsiyor. Araştırma 51 pazarda yaklaşık 4 milyon tüketiciyle 512 farklı kategoride, 18.500 markayı kapsayan görüşmeler ile hazırlandı.

Şirket geçtiğimiz Mart ayında, doğu ideolojisine odaklanan “Canlı” (Alive) tasarım konseptiyle birleştiren yeni kurumsal görsel kimliğini tanıttı. Yeni marka kimliğiyle, şirketin premium pazardaki yerini daha da güçlendirmek ve yeni dinamik logoyla amaç kitle ortasındaki marka bilinirliğini daha da artırmak hedefleniyor. “Canlı” konsepti, Xiaomi’nin akıllı bağlanabilirlik çağındaki dönüm noktasına verdiği bir reaksiyon ve niyet olarak öne çıkıyor. Xiaomi, varlığını büyük kitlelerden seçkin kullanıcılara, teknolojiden sanat alanına, çevrimiçinden çevrimdışına ve tüm dünyada genişleterek yeni bir on yıllık periyodu başlatıyor.

Kantar’a nazaran “Dünyanın En Pahalı 100 Markası” bir evvelki yıl yüzde 7 ve geçen yıl yüzde 6 olan artışa kıyasla bu yıl yüzde 42’yle çok değerli bir paha artışı kaydetti. Bu, En Güzel 100 listesinin marka bedelinde 2 trilyon ABD dolarından fazla bir yarar manasına geliyor ve COVID-19’un neden olduğu olumsuz tesirlerin akabinde dünyanın en büyük markalarının büyüme ivmesini temsil ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı