Xiaomi Studios’un Türkiye’de çekilen ilk filmi yayınlandı

Xiaomi’nin küresel sinemalarının ve görüntülerinin yapımını gerçekleştiren Xiaomi Studios, Gizem Kuru direktörlüğünde Mi 11 ile Türkiye’de çekilen birinci sineması ‘Journey’i yayınladı.

Tamamı profesyonel ayarlarla çekilen sinemada yeni Mi 11’in 4K imaj kalitesinde 24, 30 ve 60 kare çekim özelliklerinden faydalanıldı. Ayrıyeten hızlandırma ve yavaşlatma teknikleri ile de sinemada kimi sahnelerde derinlik tesiri yaratıldı.

Sinemanın direktörü Gizem Kuru sinema ve Xiaomi Mi 11 ile ilgili şu tabirleri kullandı: “Cep telefonlarının bugünün anılarını yaratmakta ve onları geleceğe taşımakta ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Onlar, hayatlarımızın içindeki en özel anlara tanıklık eden hatta onları bizim için inşa eden eserler. “Journey” sinemasında de bu içgörü ile hareketle, anılarımıza olan yolcuğu işlemek istedim. Xiaomi Mi 11, bana hem gündüz hem de gece içinde yarattığımız anıların tabir edilmesi için olağanüstü bir fırsat sundu. Telefonun görüntü özellikleri profesyonel bir sinema çekmeye yetecek kadar düzgün. Üç farklı lensin varlığı ve 4K görüntü kaydında farklı FPS özelliklerinde kayıt alınabilmesi, Pro ayarlarda ışık istikrarının kolay kolay ayarlanabilmesi bu sinema çekimlerinde bize kaliteli sonuçlar verdi. Xiaomi Studios’un böylesine kıymetli bir projesinde direktör olarak yer almaktan ötürü çok memnunum.”

İstanbul’da çekimleri 3 gün süren kısa sinema projesinde, genç bir kızın her gün batımında hissettiği hisler ve geceleri neden gündüzlerden daha çok sevdiği metaforik bir formda bedellendiriliyor. Sinema, ana karakterin Kadıköy’den Karaköy’e giden bir feribotta gün batımını izleyip kanılara daldığını göstererek başlıyor. Akabinde geçmiş anılarını flashback ‘lerle hatırlaması ve seslendirmeyle günbatımının kendisinde uyandırdığı hislerin nedenleriyle anlatılıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı