Xiaomi’den “Sahne Senin” Projesi #SahneSenin

Global teknoloji önderi Xiaomi yeniden bir prensip imza atarak yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modeli için Bağdat Caddesi Erenköy mevkiindeki bir billboard’da ünlü mural sanatkarı Kien ile bir çizim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 gün süren çizim ve renklendirme çalışmaları 12 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Halkın ağır ilgi gösterdiği bu çalışma Haziran sonuna kadar Bağdat Caddesi’nde olacak. #SahneSenin

Ana teması büsbütün sürrealist olan bu çalışmada birbirinden farklı renkli öğeler kullanılarak hem Xiaomi’nin dinamik yapısına vurgu yapıldı hem de kreatif bir görsel şölen ortaya çıktı. Çizimin ortasında büyük bir astrranotun elinde Mi 11, çabucak yanında ise uzay gemisinden süzülen bir ışığın yarattığı bir sanal podyum yer alıyor. Ayrıyeten sağ ve sol taraflarda ise gezegen, roket ve dondurma üzere öğeler de kullanılarak hem yaz teması hem de uzay ve teknoloji teması işlendi.

Billboard’ın sağ tarafında sokağın içine bakan cephede ise Mi 11 görseli ve sloganı kullanıldı. Üstün görüntü ve fotoğraf özelliklerine sahip Mi 11, kullanıcılara “Sahne Senin” sloganı ile modelin bu alanda tezini vurguluyor.

Projeye dair ünlü mural sanatkarı Kien: “ Xiaomi markası için tasarladığım mural genel sınırlarıyla cümbüş, yaz ve teknoloji temaları üzerine heyeti. Kien olarak kendi görsel kodlarım ortasında en sevdiğim öğelerden biri olan astronotu, bu çalışmada hero olarak kullandım. Renkli bir fonda gördüğümüz astronotun elinde Mi 11 var. Astronot bizim teknoloji algımızı pekiştiriyor. Ayrıyeten insanların fotoğraf çekilirken hoş anlar yakalamaları için, duvarın çeşitli bölgelerine uzayda bulunan çeşitli nesne ve grafik metaforlar yerleştirdim. Üstte bulunan küçük uçan dairemizden yayılan ışık hüzmesiyle insanların sahnede duracağı alanı işaretlemiş ve interaksiyona geçebilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz” dedi.

Havaların da güzelleşmesi ve sokağa çıkma yasaklarının azalması ile kalabalıklaşan Bağdat Caddesi’nin merkezinde bu dev kreatif çalışma, insanların ağır ilgisiyle karşılaştı. Önünde fotoğraf çektirmek için beşerler sıraya girerken Xiaomi burada bir defa daha genç ve dinamik yapısını son kullanıcı ile buluşturdu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı