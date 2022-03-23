Xiaomi’nin düzeltilmiş net kârı geçen yıla göre yüzde 70 artış gösterdi

Merkezinde Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu ile birbirine bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi olan Xiaomi Corporation (“Xiaomi” veya “Grup”; Hisse Senedi Kodu: 1810), 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren mali yıl ile ilgili denetlenmiş konsolide sonuçları açıkladı.

Xiaomi’nin güçlü iş modeli, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen büyüme elde etti. 2021 yılında toplam gelir, bir önceki yıla göre yüzde 33,5 artışla 328,3 milyar RMB’ye ulaşırken, düzeltilmiş net kar yıllık yüzde 69,5 artışla 22,0 milyar RMB oldu ve beklentilerin üzerine çıktı.

Dünya genelinde akıllı telefon satışlarından elde edilen rekor derecesinde yüksek pazar payıyla Çin dışında da güçlü bir büyüme kaydetti

Şirketin dünya genelinde akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 190,3 milyon adetle rekor düzeye ulaştı. Canalys’e göre Xiaomi, 2021 yılında akıllı telefon satışlarında yüzde 14,1’lik rekor pazar payıyla dünya genelinde 3. sırada yer aldı.

Çin dışındaki bölgelerde stratejilerini geliştirmeye devam eden şirket, Çin dışı bölgelerde güçlü bir büyüme kaydetti. 2021 yılında Çin dışı pazarlardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 33,7 artarak 163,6 milyar RMB’ye ulaştı ve toplam gelirin yüzde 49,8’ini oluşturdu. Çin dışı bölgelerde, akıllı telefon işinin yanı sıra internet ve IoT (nesnelerin interneti) işinde de önemli büyüme kaydetti. Çin dışı bölgelerden elde edilen gelir, 2021 yılında yüzde 84,3 artarak 5 milyar RMB’ye ulaştı ve toplam gelirin yüzde 17,8’ini oluşturdu.

Yurt dışındaki varlığını güçlendirmeye devam eden Xiaomi, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde artan akıllı telefon satışlarıyla yerel pazarlardaki rekabet avantajını güçlendirmeye devam etti. Canalys’e göre Xiaomi, akıllı telefon satışlarında 14 ülke ve bölgede 1 numara olurken dünya genelinde 62 ülke ve bölgede ilk beş arasında yer aldı. Avrupa’daki akıllı telefon satışlarında yüzde 22,5 pazar payı elde eden şirket, 2. sırada yer aldı.

Şirketin Latin Amerika ve Afrika bölgelerindeki akıllı telefon satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 65,8 arttı. Her iki bölgede akıllı telefon satışlarında 3. sıraya yerleşti.

Canalys’e göre Xiaomi, 2021 yılında Çin dışı pazarlarda (Hindistan, Sri Lanka, Nepal ve Bangladeş hariç) mobil telefon operatörü kanalları üzerinden yıllık yüzde 120’nin üzerinde artışla 25 milyondan fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Yine Canalys’e göre Xiaomi, mobil telefon operatörleri aracılığıyla yapılan satışlarda pazar payı açısından Çin dışı 34 pazarda ilk 3’te yer alırken Avrupa’da 2020 yılında yüzde 7,9 olan mobil operatör pazar payını 2021 yılında yüzde 16,8’e yükseltti.



Şirketin premium akıllı telefon segmentindeki rekabet gücü artarken, çift marka stratejisi büyüme ivmesini sürdürdü.

Şirketin cihazlarını premium düzeyde sunma konusundaki güçlü taahhüdü sonucunda çift marka stratejisi ilerleme kaydetmeye devam etti. Şirketin ürün ve pazarlama faaliyetleri sonucunda kullanıcı tabanı çeşitlenmeyi sürdürdü.

2021 yılında Xiaomi’nin Çin’de 3.000 RMB veya üzerinde ve Çin dışı pazarlarda 300 Euro veya eşdeğerinde perakende satış fiyatı olan akıllı telefonların dünya genelinde satış adedi, 2020’de satılan toplam yaklaşık 10 milyon birimi aşarak 24 milyon birimin üzerine çıktı. 2020 yılında premium akıllı telefon satışlarının toplam satışa oranı yüzde 7 iken 2021 yılında bu oran yüzde 13’e yükseldi.

2021 yılında Xiaomi’nin perakende fiyatı 300 Euro veya üzeri olan akıllı telefonlarının Çin dışındaki satışları da bir önceki yıla göre yüzde 160 oranında arttı. Canalys’e göre Xiaomi, 2021 yılında perakende satış fiyatı 350 USD veya üzerinde olan yurt dışı premium akıllı telefon satışlarında 3. sırada yer aldı. Bu, Xiaomi’nin Çin dışı bölgelerde premium ürün satışı taahhüdünün meyvelerini verdiğini gösteriyor.

Gelişmiş özellikleri ve yenilikçi teknolojileri sayesinde Xiaomi 12 serisi ipi yasaya sürüldükten sonra anında en popüler premium akıllı telefonlardan biri haline geldi. Çok kanallı satışları, lansmandan yalnızca 5 dakika sonra 1,8 milyar RMB’yi aştı.

Diğer taraftan Redmi, kitlesel pazara en son teknolojileri getirmeye ve son derece erişilebilir ürünlerde nihai kullanıcı deneyimini sunmaya devam etti. 2022 yılının şubat ayında yapılan lansmanın ilk dakikasında Redmi K50G ve Redmi K50G Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Sürümü’nün satışları 280 milyon RMB’yi aştı. Xiaomi, aynı zamanda premium akıllı telefon satışlarının artışında daha belirgin rol oynaması nedeniyle Çin’de çevrimdışı kanalı güçlendirmeye devam etti.

AIoT ile gelen güçlü sinerji ve ekosistemin sağladığı avantajlar

Xiaomi, küresel olarak “Akıllı Telefon × AIoT” stratejisini uygulamaya odaklanmaya devam etti. 31 Aralık 2021 itibarıyla, AIoT platformunda bağlı cihaz sayısı (akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yıla göre yüzde 33,6 artışla 434 milyona ulaştı. AIoT platformuna bağlı (akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar hariç) beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 40,4 artışla 8,8 milyona ulaştı. 2021 aralık ayında Xiaomi AI Assistant’ın (“小愛同學”) aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artışla 107 milyona ulaşırken Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı yüzde 42 artışla 63,9 milyona ulaştı.

AIoT alanındaki lider konumu ve geniş kullanıcı tabanı sayesinde Xiaomi’nin dünya genelinde akıllı TV satışları 2021 yılında TV pazarında yaşanan genel düşüşe rağmen 12,3 milyon adede ulaştı. All View Cloud’a (“AVC”) göre, akıllı TV satışlarında art arda üçüncü yıl Çin’de 1 numaraya yerleşti ve küresel olarak ilk beş arasında yer aldı.

Klima satışları, dünya genelinde 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70’in üzerinde artış gösterdi ve 2 milyon birime ulaştı. Xiaomi’nin klima, buzdolabı ve çamaşır makinelerinden oluşan akıllı büyük ev aletleri kategorisi de 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60’ın üzerinde artarak güçlü bir büyüme elde etti. Bu kategoride akıllı klima satışları 2021 yılında 2 milyon birim aştı.

Şirket, 2021 yılının ağustos ayında Xiaomi Pad 5 serisini piyasaya sundu ve büyük ilgi gördü. Canalys’e göre Çin’de satışlarda 2021 yılının son çeyreğinde 4. sıraya yükseldi.

2021 yılında Xiaomi’nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinde gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 26,1 artarak 85 milyar RMB’ye ulaştı.

İnternet hizmeti iş kolu büyürken Çin dışı pazarların katkısı artmaya devam etti

2021 yılında internet hizmetleri alanında artan sektörel zorluklara rağmen büyüme gerçekleşti. 2021 yılında şirketin internet hizmetlerinden elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 18,8 arttı ve 28,2 milyar RMB oldu.

2021 yılının aralık ayında MIUI aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 28,4 artarak 508,9 milyona ulaştı. Xiaomi’nin MIUI aktif kullanıcı sayısı Çin’deki 18,9 milyon yeni kullanıcı dahil olmak üzere dünya genelinde 112,5 milyona ulaştı.

TV internet kullanıcı tabanında da güçlü bir büyüme gerçekleşti. 2021 yılında akıllı TV aktif kullanıcı sayısı yüzde 29’dan fazla artış gösterdi ve ücretli abone sayısı yıllık yüzde 14,5 oranında artarak 4,9 milyona ulaştı.

Reklam gelirleri 2021 yılında, genişleyen kullanıcı tabanı, yüksek premium akıllı telefonların oranı ve daha güçlü gelir elde etme yeteneklerine bağlı olarak bir önceki yıla göre yüzde 42,3 arttı ve 18,1 milyar RMB oldu. 2021’in dördüncü çeyreğinde, Xiaomi’nin reklam geliri, temel olarak küresel ön kurulum ve yurtdışı arama gelirindeki büyüme nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 4,9 milyar RMB’ye ulaştı ve art arda sekizinci çeyrekte büyüme kaydetti.

Yurtdışı internet hizmetleri geliri, 2021’in dördüncü çeyreğinde yüzde 79,5 artarak 1,6 milyar RMB’ye ulaşarak Xiaomi’nin büyümesinde etkili oldu.

İnovasyonlar ve teknolojideki ilerlemeyi desteklemek için Ar-Ge ve çalışan gelişimine yapılan yatırımlar artırıldı

2021 yılında Xiaomi’nin Ar-Ge harcamaları yıllık yüzde 42,3 artışla 13,2 milyar RMB’ye ulaştı. Teknolojideki ilerlemeyi temel bir değer olarak sürdürmeyi hedefleyen şirket, önümüzdeki beş yıl içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 100 milyar RMB’den fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Xiaomi, teknoloji alanındaki çalışanlarının gelişimine ve elde tutulmasına büyük önem veriyor. Şirket, üst üste üçüncü yılda Milyon Dolar Teknoloji Ödülü’nün (Million Dollar Technology Award) sahibi oldu ve 2021 yılının ödülüne CyberDog proje ekibi layık görüldü. Bu, Xiaomi’nin mühendislerin öncü ruhuna ve teknolojik inovasyonlara verdiği desteğin bir kanıtı olarak öne çıktı. Xiaomi ayrıca genç mühendisler, teknoloji uzmanları, orta ve üst düzey yöneticiler ve yeni 10 Yıllık Girişimcilik Programı katılımcılarına yönelik yeni hisse teşvik ödüllerini duyurdu.

Xiaomi, özel ISP Surge C1 ve şarj çipi Surge P1’i sırasıyla Xiaomi MIX FOLD ve Xiaomi 12 Pro olmak üzere iki premium modele ekleyerek teknolojiyi yakından takip ettiğini ispatladı. Fotoğraf deneyimini daha da optimize eden Xiaomi MIX FOLD modelindeki sıvı lens ve yeni Xiaomi 12 ile Xiaomi 12 Pro modellerindeki ProFocus algoritmalarıyla kamera ve görüntüleme teknolojileri alanındaki ileri teknolojilerini sergiledi.

Şirket, 2021 yılında robotik laboratuvarını kurdu ve dört bacaklı robotu CyberDog Engineering Explorer Sürümünü piyasaya sundu. Xiaomi ayrıca, geleceğin teknolojilerinin kapsamlı bir şekilde keşfedilmesini temsil eden Xiaomi Akıllı Gözlük ürününü tanıttı.

Xiaomi, esnek iş modeli, eksiksiz akıllı ekosistemi ve kapsamlı kullanıcı tabanı sayesinde makroekonomik alanda karşıdan esen rüzgarların üstesinden gelmeye, güçlü büyüme ivmesini sürdürmeye ve sürdürülebilir kalkınmasını devam ettirmeye hazır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı