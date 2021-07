Yağmur Tanrısevsin, Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu’nda çocuklara sesleniyor

‘Dünya Bizim Evimiz’ başlığıyla sürdürülebilir bir dünyanın kapılarını aralamaya devam eden Bosch Etraf Çocuk Tiyatrosu bu defa ormanları konuşuyor. Yeni oyunda, orman koruyucusu ‘Korucu Kız’ seslendirmesiyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, çocuklara etraf şuurunu aşılıyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu iş birliği ile bu yıl 10 kısımla çocuklarla buluşacak olan Bosch Etraf Çocuk Tiyatrosu, her kısmında sürdürülebilir bir dünya için farklı hususlara değiniyor. Yiğit Pakmen’in kaleme aldığı oyunlarda, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularına etrafa hassas ünlü isimler eşlik ediyor. Ormanların dünyamız için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan ‘Ormanların Yok Olması’ isimli üçüncü kısımda; orman yangınlarının nedenlerine ve git gide evsiz kalan dostlarımıza yer veriliyor. Projeye takviye veren Yağmur Tanrısevsin; ormanları koruyan, ormanın içerisinde huzuru ve paklığı sağlayan, ormanda olabilecek rastgele bir tehlikeyi önlemeye çalışan ve tabi ki hayvanları da koruyan ‘Korucu Kız’ seslendirmesiyle karşımıza çıkıyor. Tanrısevsin; “Çevreye hassas bir birey olarak etrafımdaki herkesi, her fırsatta daha hoş bir dünya için farkındalığa davet ediyorum. Bu sebeple de bu oyunda yer almak ve çocuklara seslenmek benim için çok pahalı. Birey olarak, toplum olarak dikkat etmemiz gereken, değiştirmemiz gereken çok şey var. Etrafımızdaki her canlıya karşı sorumluyuz, lütfen artık hepimiz farkına varalım” dedi.

Oyun, Bosch Etraf Çocuk Tiyatrosu’nun Spotify’daki kanalından ve Bosch Home Türkiye YouTube kanalından fiyatsız olarak dinlenebiliyor.

