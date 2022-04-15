Yalın’la “Unutulmaz Şarkılar” ile Yaz’a Merhaba!

Onlarca hit’i ve kendine özgü yorumuyla aşk şarkılarının en sevilen isimlerinden Yalın, “Unutulmaz Şarkılar” adını verdiği konser serisine 27 Mayıs Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği son konserle sezon finali yapıyor.

2004 yılında çıkardığı “Ellerine Sağlık” albümünden günümüze kadar seslendirdiği kendine özgü aşk şarkıları, etkileyici sesi ve besteleri ile bugüne kadar muazzam bir dinleyici kitlesi yakalayan Yalın, görkemli sahne tasarımı ve Bigband orkestrasıyla hem kalbimizde iz bırakan “Unutulmaz Şarkılar”ı, hem de en sevilen şarkılarını seslendirdiği konser serisine Zorlu PSM’nin Turkcell Sahnesi’nde düşmeyen temposuyla devam ediyor.

Yalın, yoğun ilgiyle gerçekleşen ve Mayıs’ın son haftasında gerçekleşecek olan yeni konserinde, sanat hayatına yön veren ve ona ilham olan, hepimizin hayatlarında da unutulmaz anıları olan şarkıları 27 Mayıs Cuma akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde söyleyecek. 27 kişilik dev bir orkestrayla iz bırakacak anlara sahne olacak Yalın’la “Unutulmaz Şarkılar” konserlerinin Mart ve Nisan ayı biletleri kısa sürede tükenmişti. 27 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşecek olan konserin biletleri ise 17 Nisan’da passo.com.tr’de satışta!

Kapı Açılış: 20:00

Yalın’la “Unutulmaz Şarkılar”: 21:00

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı