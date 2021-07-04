Yapay Zekâ Teknolojileri Dijital Dönüşümü Hızlandıracak

“Evden uzaya” kadar çok sayıda kesimde ileri teknoloji tahlilleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, IoT Türkiye tarafından düzenlen “Dijital Dönüşüm Hikâyeleri” YouTube canlı yayınına katıldı. Yapay zekâ ve akıllı fabrikaları husus alan canlı yayında Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Eser İdaresi ve Pazarlama Ünite Müdürü Tolga Bizel, fabrikaların dijital dönüşümü ve Sanayi 4.0 hakkında bilgiler verdi. Dünya genelinde üretim sürecinde insanların yerini akıllı makinelerin ve robotların almaya başladığını söyleyen Bizel, insanların çok daha verimli alanlarda rol oynadığına dikkat çekti.

Üretimde verimlilik, güç tasarrufu ve çalışan konforunun arttığı Sanayi 4.0’a uyumlu dijital fabrikalar tasarlayan Mitsubishi Electric; Türkiye’nin en büyük IoT ekosistemi olan IoT Türkiye tarafından düzenlenen YouTube canlı yayınına katıldı. “Dijital Dönüşüm Hikâyeleri” etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Eser İdaresi ve Pazarlama Ünite Müdürü Tolga Bizel,sanayide dijitalleşme ve endüstriyel robot teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri izleyicilerle paylaştı.Son yıllarda tüketici taleplerinin değişmesiyle fabrikaların da büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyleyen Bizel, şu açıklamalarda bulundu:

“Ticaret yapma formlarımız süratle değişiyor ve farklılaşan tüketici muhtaçlıklarını karşılayabilecek yeni üretim teorileri konusu gündeme geliyor. Uzun vakittir fabrikalarımızı ve alt yapımızı bir evvelki sanayi evresinde var olan üretim teknolojilerine senkron bir halde kullanıyorduk. Mitsubishi Electric olarak yeni sanayi evresine karşılığımız ise [email protected] konsepti, yani dijital fabrikalar oldu. Bu konsepti 2003 yılından bu yana kendi üretim bantlarımızda da kullanmaya başladık.Fabrika içerisinde üretilen dataların bulut sistemlerine taşınarak orada manalı hale gelmesini ve üretim çizgisindeki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayan [email protected] altyapımız sayesinde üretimde çok yüksek sürat, maliyet tasarrufu, kalite ve verimlilik artışı sağlıyoruz. Artık Sanayi 4.0 olarak isimlendirdiğimiz bu evrede beşerler değil, akıllı makineler ve robotlar yer alıyor. Dünya genelinde beşerler artık ağır ve tekrarlayan üretim sürecindense çok daha verimli alanlarda rol almaya başlıyorlar. Dijital ve akıllı fabrikaların sayısının süratle arttığını söyleyebiliriz.”

Mitsubishi Electric’ten yapay zekâ teknolojisine sahip robotlar

Fabrikaların dijital dönüşümün yalnızca robotlarla değil fabrika içerisindeki tüm objelerin akıllı hale gelmesiyle mümkün olduğunu söz eden Bizel; “Günümüzde karar verme sistemlerinin değişmesi ve bilhassa ticaretin internet tabanında hızlanmasıyla birlikte tüketici tercihlerinin çok çabuk bir halde hayata geçirilmesi muhtaçlığı doğuyor ve fabrikanın da buna karşılık vermesi bekleniyor. Biz de Mitsubishi Electric olarak akıllı algılayıcılar sayesinde robotların algılama ve manaya süreci sonrasında karar verebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Yapay zekâ teknolojileriyle güçlendirilmiş bu yeni yaklaşıma Mitsubishi Electric’in tescilli AI markası olarak MAISART (Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology) ismini veriyoruz. Şirket olarak bizim robotlarımız yapay zekâ algoritmalarına sahip bir formda üretiliyor. MAISART teknolojimiz sayesinde; yüksek bilişim gereksinimini fabrikanın içinde sağlayamamak, fabrikada anlık olarak üretilen milyonlarca bilgiyi tahlil edecek bir yapıyı kuramamak, buluta yahut serverlara taşınacak bilgilerin güvenliğini sağlayamamak üzere sıkıntıları da fabrika içinde çözmek mümkün oluyor” halinde konuştu.

Pandemiyle birlikte dijital dönüşümün ehemmiyeti arttı

Covid-19 süreci ve sonrasında yaşanan dijitalleşme konusunda da konuşan Bizel, “Dijital dönüşümü pandemi öncesi gerçekleştiren şirketler üretime sıkıntısız bir halde devam etti. Böylelikle üretim aksamadı ve olağan hayatımıza devam edebildik. Günümüzde birçok fabrikanın Sanayi 3.0 evresinin tüm gerekliliklerini yerine getirebilecek donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eksiklikleri olan birçok firmanın ise pandemiyle birlikte dijital dönüşümün ehemmiyetini ve gerekliliğini anladığına şahit olduk. Bilhassa KOBİ’lerin dijital dönüşüm konusunda pandemi öncesi ve sonrasındaki bakış açıları ortasında büyük farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Birçok endüstrici dijital dönüşümü başlatmak için finansal açıdan zorlandı, lakin bu dönüşümle birlikte değişen kaliteyi, fabrikalarının sağladığı ahenk ve yapılan yatırımların kazandırdığı randımanı deneyimledi. Burada üreticilere düşen en kıymetli vazifelerin başında, dijital dönüşümün ne olduğu ve fabrikanın kültürünün bu dönüşümü ne kadar kaldırabileceği konusunda çalışma yapmak geliyor. Günün sonunda birçok fedakârlık göstererek harcanan para ve yatırımlarla gelebildiğiniz nokta endüstrinin üçüncü evresinin muhtaçlıklarını karşılayan üretim bandına sahip olmaktır, lakin bu bile çok büyük bir kazanım olacaktır. Avrupa’daki fabrikaların yapısına ve bulunduğumuz tedarik zincirine ne kadar yakın olursak dijital dönüşüm trenini yakalama talihimiz o kadar kolay oluyor” diyerek kelamlarını tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı