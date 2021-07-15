Yapay Zeka Teknolojisi İle Kronik Kabızlık Tedavisinde Altı Kat Daha Başarılı İyileşme Sağlandı

Yerli biyoteknoloji şirketi Enbiosis, Genel Cerrah Doç. Dr. Çiğdem Arslan ile yürüttüğü klinik çalışma sonucunda, yapay zekâ teknolojisi ve mikrobiyoma özel beslenme yolu ile kronik kabızlıkta geliştirdiği tedavi metodu, standart tedavi usullerine (ameliyat, ilaç tedavisi ve beslenme önerileri) nazaran altı kat daha başarılı oldu. Klinik çalışma; 18 hasta takip, 20 hasta denetim kümesinde olmak üzere 38 idiyopatik(nedeni bilinmeyen kronik kabızlık) kronik kabız hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Yerli biyoteknoloji teşebbüsü Enbiosis, Kronik Kabızlık hastalığının tedavisinde çığır açacak yeni bir metoda imza attı. Enbiosis’in, Medipol Hastanesi bünyesindeki uzmanlardan Doç. Dr. Çiğdem Arslan ile, 18’i takip,20’si denetim kümesinde olmak üzere 38 idiyopatik (nedeni bilinmeyen kronik kabızlık grubu) kronik kabız hasta üstünde bir klinik çalışma gerçekleştirdi. Yapay zekâ teknolojisi ve şahsa özel beslenme programı ile bağırsakta bakteri istikrarının sağlandığı klinik çalışma, standart prosedürlere (ameliyat, ilaç tedavisi ve besin önerileri) kıyasla altı kat daha başarılı oldu.

Çalışma boyunca denetim kümesinde hekimin önerdiği tedavilerin yanında, altı haftalık Akdeniz tipi beslenme programı uygulandı. Takip kümesi ise hastaların mikrobiyom profilinin sıhhat durumunu yapay zekâ takviyesiyle tespit eden Enbiosis Mikrobiyom Tahlilleri sonucuna nazaran şahsa özel beslenme planı ile takip edildi. Klinik çalışmaya başlamadan evvel ve altı haftalık süreç sonunda denetim ve takip olmak üzere tüm hastaların kabızlık durumunu pahalandırmak için “Hasta Kabızlık Kıymetlendirme Formu (PAC-QoL)” uygulandı. Enbiosis Mikrobiyom Terapisi ile takip edilen hastaların kabızlık anket skorları yaklaşık üç kat düzgünleşme gösterirken, mikrobiyom tedavisi ile takip edilen kümenin denetim kümesine kıyasla altı kat daha fazla güzelleşme oranı elde edildi.

Klinik çalışmayla ilgili bir kıymetlendirme yapan Doç. Dr. Çiğdem Arslan, “Fonksiyonel kabızlık, hasta açısından tedavi memnuniyetinin ve doktor açısından mesleksel tatminin en düşük olduğu hastalıklardan birisi. Aktüel medikal ve cerrahi tedavilerle kabızlık hastalarının çok küçük bir kısmında yarar sağlayabiliyoruz. Şimdi küçük bir hasta kümesinde uyguladığımız mikrobiyom tedavisi ile ilgili çalışmamızın sonuçları epey sevindirici. Bu sıkıntı hasta kümesinde çok başarılı ve tatmin edici sonuçlar aldık. Hastalarımız bir ilaç ve katkı kullanmadan, sırf kendi mikrobiyomlarını tanıyarak kronik kabızlıktan kurtuldular. Mikrobiyom tedavisinin kronik kabızlıkta geleceğin tedavisi olduğuna inanıyorum” dedi.

Bağırsak Ekosisteminin Güzelleşme Sürecini Destekleyecek Prebiyotik Geliştiriliyor

Enbiosis, yapılan klinik çalışmada elde edilen datalardan yola çıkarak, bir de kronik kabızlığa özel prebiyotik çalışması da başlattı. Şirket, bu çalışma ile kronik kabızlık sorunu çeken hastaların bağırsak ekosistemini sadece beslenme yolu ile değil prebiyotiklerle de uygunlaştırmayı hedefliyor. Bu eserin Ağustos 2021 sonu prestijiyle hastaların kullanımına sunulması planlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı