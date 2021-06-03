Yapı Kredi Yatırım, Konya’da şube açacak

Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, Konya’da şube açacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
”Yapı Kredi Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri III, 39-1 nolu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Asılları hakkında bildirisi kapsamında Sermaye Piyasası Şurası’na 07.04.2021 tarihinde yapılan Konya’da şube açma müracaatımız, Sermaye Piyasası Konseyi tarafından verilen onayın akabinde 31.05.2021 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanarak tescil edilmiştir.”
Hibya Haber Ajansı