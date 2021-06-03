Tek-Art İnşaat’ta atama

Tek-Art İnşaat’ta atama

 Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş'de yatırımcı bağlantılar kısmına atama yapıldı. K
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Yapı Kredi Yatırım, Konya’da şube açacak

Yapı Kredi Yatırım, Konya’da şube açacak

Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş, Konya’da şube açacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Yapı Kredi Yatırım Menkul Pahalar A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri III, 39-1 nolu Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Asılları hakkında bildirisi kapsamında Sermaye Piyasası Şurası’na 07.04.2021 tarihinde yapılan Konya’da şube açma müracaatımız, Sermaye Piyasası Konseyi tarafından verilen onayın akabinde 31.05.2021 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanarak tescil edilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

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