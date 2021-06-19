Yapı sektörünün Türkiye’deki en değerli markası Kaleseramik oldu

Kaleseramik, bir sefer daha Türkiye’nin

en bedelli markaları ortasında yer aldı

Memleketler arası marka kıymetlendirme kuruluşu Brand Finance, “Türkiye’nin En Kıymetli Markaları-Turkey 100” raporunu açıkladı. Türkiye seramik kesimi başkanı Kaleseramik, geçen yıl olduğu üzere bu yılda Türkiye’nin en kıymetli 100 markası ortasında yer aldı. Bu yıl 15’incisi yayınlanan raporda Kaleseramik, yapı dalı alanında listeye girmeyi başarabilen tek marka oldu.

Türkiye’nin en bedelli markaları ortasında yer almaktan gurur duyduklarını belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Türkiye’de seramik bölümüne ismini veren bir marka olarak; bugün ülkemizin çok kıymetli bir pahası olmamızın yanında, birebir vakitte memleketler arası alanda da kesimimizin çok kıymetli bir oyuncusu pozisyonunda bulunuyoruz. Ortaya koyduğumuz muvaffakiyetin bugün alanında uzman, bağımsız milletlerarası kuruluşlarca da tescillenmesi ise, global bir marka olma yolunda bizlere ekstra motivasyon kaynağı sağlıyor” dedi.

Dünyanın bağımsız marka kıymetlendirme ve strateji danışmanlık şirketi Brand Finance, “Türkiye’nin En Bedelli Markaları-Turkey 100” raporunun bu yılki sonuçlarını açıkladı. Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla insan sıhhatine hassas, sürdürülebilir, çevreci ve tabiat dostu inovatif eserleri ile bölümde birincileri gerçekleştiren Kaleseramik, bir kere daha Türkiye’nin en kıymetli markaları ortasındaki yerini korudu.

Şiddetli pandemi şartlarına karşın sıralamada bir sıra üst çıkarak, 87’nci sırada yer alan Kaleseramik, insanların meskenlerine kapandığı bu devirde de hayat alanları güzelleştirmeye devam etti. ‘Evin senin Dünyan, Dünyan senin Evin’ mottosundan hareketle #İyiBakDünyana diyen Kaleseramik, bu yılda da sürdürülebilir, çevreci eserleri ile hem iç pazarda hem de yurt dışında istikrarlı büyümesini sürdürerek, Türkiye’nin en bedelli markalarından biri oldu.

“Kaleseramik, en pahalı markalar listesindeki yerini klasik hale getirdi”

Kaleseramik’in Türkiye’nin en bedelli markaları listesindeki varlığını artık klâsik hale getirdiğini vurgulayan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, şunları söyledi:

“Kaleseramik olarak, kurulduğumuz günden bu yana kendimizi daima geliştirerek, istikrarlı bir halde büyümemizi sürdürüyoruz. İnsanı odağına alan yenilikçi ve etraf dostu sürdürülebilir eser ve projelerle bir yandan dalın gelişimine öncülük ederken, başka yandan da dünyaya ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Türkiye’de seramiğe ismini veren bir marka olarak, ürettiğimiz eserleri de iç pazarın yanı sıra dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin dahil 80 ülkeye ihraç ediyoruz. Bugün de 64 yıllık bilgi, birikim ve deneyimimizin yanı sıra sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz ile global marka olma seyahatimizi sürdürüyoruz. Memleketler arası marka kıymetlendirme kuruluşu Brand Finance’ın da bu başarımızı bir kere daha tescil etmesi, bizlere bu yolda ekstra motivasyon sağlıyor. Bunda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kaleseramik olarak, bugüne kadar olduğu üzere, bundan sonra da daha uygun bir dünya için üretmeye; ülkemize ve insanımıza kıymet katmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı