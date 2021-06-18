Yapılan bağımsız araştırmaya göre Kaspersky endüstriyel işletmelerde 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı

Forrester Consulting tarafından yürütülen Total Economic Impact™ (TEI) çalışmasına nazaran Kaspersky, müşterilerinden birine Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks’ü kullanarak 135 yatırım geri dönüşüne (ROI) karşılık gelen 1,7 milyon dolar tasarruf sağladı. 400 trafo merkezine sahip bir güç sağlayıcısı olan müşteriyle yapılan görüşmenin akabinde Forrester, üç yıllık mali tahlili göz önüne alarak yatırımla dair yararlara, maliyetlere ve risklere bağlı olarak yapılan tasarrufu hesapladı. Kelam konusu işletme, tahlilin muvaffakiyetinin bir göstergesi olarak hiçbir güvenlik olayı yaşamadı.

Forrester, şirketin siber güvenlik ihlali riskinin azalması, ekipman hasar görme riskinin azalması ve varlık idaresi programındaki güzelleştirmeyi Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks lisanslarının maliyeti ve çalışanların eğitim masraflarıyla karşılaştırarak 1,7 milyon dolarlık tasarrufa ulaşıldığını ortaya çıkardı. Siber güvenlik ihlali riskinin azalması ve hasarlı makinelerin maliyetinin düşürülmesiyle üç yılda 2,9 milyon dolar tasarruf edilirken, Kaspersky tarafından sunulan tahlilin lisans ve eğitim maliyeti 1,2 milyon dolar düzeyinde oldu.

Kaspersky Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Lider (CBO) Alexander Moiseev, şunları söz etti: “Salgın nedeniyle işlerde kısıntıya gitme ve güç bütçe kararları alma konusunda şirketler hayli sıkıntı tercihler yapmak zorunda kaldı. Forrester’in tahlili, siber güvenlik tahlillerine yatırım yapmamanın maliyetinin, güçlü bir siber güvenlik ortaya koymak için akıllı ve stratejik yatırımlar yapmaya kıyasla çok daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Siber tehditlerin daha karmaşık hale geldiğini ve çok önemli sonuçlara yol açabileceğini görüyoruz. ABD’deki Colonial Boru Hattı’na yapılan ve altı günlük kesintiyle sonuçlanan son siber akın, kritik altyapıya yönelik hücumların potansiyel ziyanının altını çiziyor. Tüm bunlar ışığında sanayi kesimindeki işletmelerin sıkı müdafaa tedbirlerinin alındığından emin olması gerektiği çok açık.”

Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, potansiyel tehditlerle ilgili ikazların yanı sıra endüstriyel varlıklara dair geniş bir görünürlük sağlıyor. Bunu sürekliliği etkilemeden yahut kritik süreçler üzerinde ziyanlı bir tesire sahip olmadan varlık keşfi, ağ izleme ve bütünlüğünün denetimi ve müsaadesiz girişlerin tespiti yoluyla başarıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı