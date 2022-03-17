Yapılandırma Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 31 Mart 2022

7256 ve 7323 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemeleri 31 Mart 2022 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların 8. ve 4. taksit ödemelerinin 31 Mart 2022 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona ereceğini belirterek, “Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanunlara ait hükümlerden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mart 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar borç yapılandırma taksitlerini veznelerimize yatırmaları gerekiyor.

Borçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili kanunlar kapsamında yapılandırdıkları borç bilgilerine ulaşabilirler.” dedi.

Başkan Yardımcısı Kum, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluk nedeniyle ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı