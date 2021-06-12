Yaprak Süt, ilk çeyreği 2.072.633 TL net karla kapattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Grup, 2021 yılının birinci üç ayını konsolide 2.072.633 TL net karla kapatmıştır. Etkin toplamı 63.009.361 TL olup, karşılığında 33.402.017 TL’lik özkaynak bulunmaktadır. Kümenin cari orta periyotta hasılatı 11.203.458 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fiyatın 9.658.561

TL’lik kısmı süt satışlarından, 747.777 TL’lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 797.120 TL’si bağlı paydaşlığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurt içi

satışlardan müteşekkil olup, yurt dışı satışı yoktur. Ayrıyeten devir içerisinde revizyon hedefiyle 1.044.131 TL fiyatında hayvan satışı gerçekleşmiştir. Kümenin cari orta devirde ticari faaliyetlerden brüt karı 3.803.964 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan periyotta 934.567 TL fiyatında genel idare sarfiyatları, 350.582 TL fiyatında temel

faaliyetlerden başka faaliyet masrafları, 1.186.529 TL meblağında hayvan satış ve vefat zararlarından kaynaklanan yatırım faaliyetlerinden sarfiyatları ve 184.907 TL fiyatında finansman sarfiyatları oluşmuştur. Kümenin 16.003.153 TL (net) sabit değerleri olup, bu değerler için cari devirde 387.083 TL meblağında amortisman ayrılmıştır. Ayrıyeten net bedeli 414.489 TL olan kullanım hakkı varlıkları için cari periyotta 37.681 TL’lık itfa hissesi ayrılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı