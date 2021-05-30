Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 30 Mayıs 2021 8 Görüntüleme

Yaprak Süt’te bedelsiz sermaye arıtımı

Yaprak Süt’te bedelsiz sermaye arıtımı

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin bedelsiz sermaye artırımına ait SPK’ya yaptı müracaat onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimizin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.207.000 TL’si 2020 yılı karından, 2.043.824 TL’si pay senedi ihraç primlerinden, 3.849.176 TL’si harikulâde yedeklerden olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL’ye çıkarılmasına ait şirket temel kontratının sermaye başlıklı 6. unsurunun tadili için Sermaye Piyasası Heyeti’ne yapılan müracaatımız onaylanmış olup, konseyin haftalık bülteninde yayımlanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

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