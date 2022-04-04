Yaratıcı oyun kiti ‘Toyi’ AÇEV Mağaza’da

AÇEV Mağaza’dan alınan her ürün çocuklar için bağışa dönüşüyor

AÇEV Mağaza, çocukların gelişimini destekleyen ürünlerin arasına çevre dostu, yaratıcı oyun kiti Toyi’yi ekledi. Gündelik nesneleri yeni oyuncakların potansiyel parçaları olarak kullanma imkânı sunan iF Design ödüllü Toyi oyun kitleri, çocukların hayal güçlerini geliştirerek kendi oyuncaklarını tasarlamalarını destekliyor. AÇEV Mağaza’dan alınan her Toyi, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışa dönüşüyor.

AÇEV Mağaza’da 3 – 9 yaş grubu çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen Eğitici Oyun Kartları’ndan, Duygu Ormanı oyununa farklı ürünler yer alıyor. Hem yakınındaki çocukların gelişimine destek olmak hem de başka çocukların gelişimine katkıda bulunmak isteyenler AÇEV Mağaza’yı ziyaret ederek alışveriş yapabiliyor.