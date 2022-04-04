Buca Belediyesi’nden çiftçiye gübre desteği

Buca Belediyesi’nden çiftçiye gübre desteği

 BUCA Belediyesi, bamya ve kavun üretiminde kullanılmak üzere ilçedeki çiftçilere gübre dağıtımına başladı
Ana Sayfa Ekonomi 4 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Yaratıcı oyun kiti ‘Toyi’ AÇEV Mağaza’da

Yaratıcı oyun kiti ‘Toyi’ AÇEV Mağaza’da

AÇEV Mağaza’dan alınan her ürün çocuklar için bağışa dönüşüyor

AÇEV Mağaza, çocukların gelişimini destekleyen ürünlerin arasına çevre dostu, yaratıcı oyun kiti Toyi’yi ekledi. Gündelik nesneleri yeni oyuncakların potansiyel parçaları olarak kullanma imkânı sunan iF Design ödüllü Toyi oyun kitleri, çocukların hayal güçlerini geliştirerek kendi oyuncaklarını tasarlamalarını destekliyor. AÇEV Mağaza’dan alınan her Toyi, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışa dönüşüyor.

AÇEV Mağaza’da 3 – 9 yaş grubu çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen Eğitici Oyun Kartları’ndan, Duygu Ormanı oyununa farklı ürünler yer alıyor. Hem yakınındaki çocukların gelişimine destek olmak hem de başka çocukların gelişimine katkıda bulunmak isteyenler AÇEV Mağaza’yı ziyaret ederek alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

CHEP karbon nötr bir şirket haline geliyor

CHEP karbon nötr bir şirket haline geliyor